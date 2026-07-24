சுற்றுலா கொள்கைகளை எளிமையாக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது என கா்நாடக மின்சாரம் மற்றும் சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் கே.ஜே.ஜாா்ஜ் தெரிவித்தாா்.
பெங்களூரில் 26-ஆவது இந்திய பன்னாட்டு சுற்றுலா கண்காட்சியை தொடங்கிவைத்து அவா் பேசியது: சுற்றுலா கண்காட்சிகள் இத்தொழிலில் உள்ள வாய்ப்புகளை பெருக்குகின்றன. இதுபோன்ற கண்காட்சிகள் கா்நாடக சுற்றுலாத் துறையில் உள்ள முதலீட்டு வாய்ப்புகளை ஊக்குவிக்கும். கா்நாடகத்தில் உள்ள சுற்றுலா வாய்ப்புகளை முழுமையாக பயன்படுத்திகொள்ள தனியாா் தொழில் முதலீடுகள் தேவைப்படுகின்றன.
கா்நாடகத்தில் சுற்றுலா முதலீடுகளை ஊக்குவிக்க, அதன் முதலீட்டுக் கொள்கைகளை எளிமையாக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. தொழில் முதலீட்டாளா்களை ஊக்குவிக்க மானியங்கள், ஊக்கத்தொகை வழங்கவும் திட்டமிட்டுள்ளோம். சுற்றுலாத் துறையில் முதலீடு செய்ய முன்வந்தால், அவா்களை ஊக்குவிக்க அரசு தயாராக உள்ளது.
கா்நாடகத்தில் தொழில் முதலீடுகளுக்கு நல்ல வாய்ப்புள்ளது. இயற்கை சுற்றுலா, வனவிலங்கு சுற்றுலா, கடலோர சுற்றுலா, ஆன்மிக சுற்றுலா, உடல்நல சுற்றுலா, சாகச சுற்றுலா போன்ற பல சுற்றுலா வாய்ப்புகள் கா்நாடகத்தில் உள்ளன என்றாா்.
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