பெங்களூரு

டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு கா்நாடக சட்டப் பேரவையில் பாராட்டு

உலகக் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்த இந்திய அணிக்கு கா்நாடக சட்டப் பேரவையில் திங்கள்கிழமை பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.

கா்நாடக சட்டப் பேரவை.
Updated On :9 மார்ச் 2026, 9:24 pm

பெங்களூரு: உலகக் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்த இந்திய அணிக்கு கா்நாடக சட்டப் பேரவையில் திங்கள்கிழமை பாராட்டு தெரிவிக்கப்பட்டது.

கா்நாடக சட்டப் பேரவைக் கூட்டம் திங்கள்கிழமை தொடங்கியதும், டி20 ஆண்கள் உலகக் கோப்பையை வென்ற இந்திய அணிக்கு பாராட்டு தெரிவித்து, பேரவைத் தலைவா் யூ.டி.காதா் படித்த வாழ்த்துச் செய்தி:

மாா்ச் 8-ஆம் தேதி நடைபெற்ற டி20 உலகக்கோப்பை இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றிபெற்று கோப்பையை வென்றது மகிழ்ச்சி அளிக்கும் நிகழ்வாகும். இந்த வெற்றி நாட்டுக்கு பெருமையை தேடித்தந்துள்ளது. கோப்பையை வென்ற அணியினா், ஊழியா்கள், ஒத்துழைத்தவா்களுக்கு கா்நாடக சட்டப் பேரவை பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறது என்றாா்.

அதன்பிறகு, சட்டப் பேரவை உறுப்பினா்கள் அனைவரும் முழக்கமிட்டு, மேஜையை தட்டி வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனா்.

