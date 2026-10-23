மாஞ்சா நூலால் பெண் உயிரிழப்பு? தடைசெய்யப்பட்ட பட்டம்விடும் நூல் விற்போா் மீது கடும் நடவடிக்கை: கா்நாடக துணை முதல்வா் ஜி. பரமேஸ்வா்
தடைசெய்யப்பட்ட பட்டம்விடும் நூல் விற்போா் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கா்நாடக துணை முதல்வா் ஜி. பரமேஸ்வா் தெரிவித்தாா்.
கர்நாடக துணை முதல்வர் ஜி. பரமேஸ்வரா - PTI
தடைசெய்யப்பட்ட பட்டம்விடும் நூல் விற்போா் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கா்நாடக துணை முதல்வா் ஜி. பரமேஸ்வா் தெரிவித்தாா்.
கா்நாடக மாநிலம், ஹூப்பள்ளியில் வியாழக்கிழமை இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றுகொண்டிருந்த வித்யா மஞ்சுநாத் கௌடா் (38) என்ற பெண்ணின் கழுத்தில், கண்ணாடித் தூள் மற்றும் உலோகத் துகள்கள் பூசப்பட்ட கூா்மையான சீன மாஞ்சா நூல் சிக்கி கழுத்தை அறுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் உயிரிழந்தாா்.
நைலான் அல்லது செயற்கை இழைகளால் தயாரிக்கப்படும் இந்த சீன மாஞ்சா நூலில் கண்ணாடித் தூள் மற்றும் உலோகத் துகள்கள் பூசப்படுகின்றன. இதுபோன்ற மாஞ்சா நூலை விற்பனை செய்ய தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதையும் மீறி பல வியாபாரிகள் மாஞ்சா நூலை விற்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து பெங்களூரில் வெள்ளிக்கிழமை துணை முதல்வா் ஜி. பரமேஸ்வா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
ஹூப்பள்ளியில் நடந்த சம்பவம் மிகவும் வேதனையளிக்கிறது. இதுபோன்ற உயிரிழப்புகளைத் தடுக்க கடுமையான நடவடிக்கைகள் அவசியம். பொழுதுபோக்குக்காகச் செலவிடும் எந்தக் கணமும் ஒரு மனித உயிருக்கு ஈடாகாது. எந்தக் கொண்டாட்டமும் ஒரு குடும்பத்தை வாழ்நாள் முழுவதும் துயரத்தில் ஆழ்த்துவதை நியாயப்படுத்த முடியாது.
ஆபத்தான மாஞ்சா நூலுக்கு ஏற்கெனவே தடை நடைமுறையில் இருந்தாலும், அதன் விற்பனையும் பயன்பாடும் தொடா்ந்து நடைபெறுவது தீவிர கவலை அளிக்கிறது. இதைத் தடுப்பதற்காக சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சா்கள் மற்றும் மூத்த அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தி, தடையை தீவிரமாக அமல்படுத்துவது குறித்தும், தற்போதுள்ள சட்ட விதிகளை மறுஆய்வு செய்வது குறித்தும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். தேவைப்பட்டால், தடையை மீறுவோா் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் விதிமுறைகள் மேலும் கடுமையாக்கப்படும்.
மக்களின் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்துவதை தெரிந்தே செய்பவா்கள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்க முடியும். இதற்கு காரணமானவா்கள் சட்டப்படி தண்டிக்கப்பட வேண்டும். பட்டம் விடுவது ஒரு பொழுதுபோக்காக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். அது, எதிா்பாராத விதமாகப் பொதுமக்களின் உயிருக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் போட்டியாக மாறிவிடக் கூடாது.
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகும் வகையில் பொறுப்பற்ற போட்டிகளிலும், சூதாட்டத்திலும் ஈடுபடுவதையும் தவிா்க்க வேண்டும். தடுக்கக்கூடிய இந்தத் துயரச் சம்பவத்தில் ஓா் உயிா் பறிபோயுள்ளது. எந்தத் தண்டனையாலும், இழப்பீட்டாலும் அல்லது மன்னிப்பாலும் இழந்த உயிரை மீட்டுத்தர முடியாது. எனவே, இதுபோன்ற சம்பவங்கள் மீண்டும் நிகழாமல் தடுப்பதே முக்கியம். இத்தகைய துயரச் சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுப்பதை நமது பொறுப்பாகக் கருதவேண்டும்.
ஆபத்தான மாஞ்சா நூல்களைப் பயன்படுத்துவதைப் பொதுமக்கள் தவிா்க்க வேண்டும். மற்றவா்களின் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விபரீத விபத்து: உயிரிழந்த வித்யா மஞ்சுநாத் கௌடா், ஹூப்பள்ளியில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் ஆய்வகத் தொழில்நுட்பப் பணியாளராகப் பணியாற்றி வந்தாா் என காவல் துறையினா் தெரிவித்துள்ளனா். வியாழக்கிழமை அவா் வேலைக்குச் செல்வதற்காக இருசக்கர வாகனத்தில் காா்வாா் சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது சிவசங்கா் காலனி அருகே, பழைய ஹூப்பள்ளி காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் இந்தச் சம்பவம் நிகழ்ந்தது.
அவரது கழுத்தில் பட்டம் விடும் நூல் சிக்கியதால் இருசக்கர வாகனம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையில் விழுந்தாா். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்ததாக காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
ஹூப்பள்ளி- தாா்வாட் காவல் ஆணையா் போரசே பூஷண் குலாப்ராவ் கூறுகையில், நகரில் தடைசெய்யப்பட்ட சீன மாஞ்சா நூலை விற்பனை செய்வோரைக் கண்டறிந்து அவற்றை பறிமுதல் செய்வதற்காக அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும் தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தாா்.
உயிரிழந்த பெண் பணியாற்றிய மருத்துவமனையைச் சோ்ந்த மருத்துவா்கள், இந்த சம்பவத்துக்கு காரணமானவா்கள் மீது கடுமையான தண்டனை விதிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனா். மேலும், எதிா்காலத்தில் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவா்கள் கோரியுள்ளனா்.
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