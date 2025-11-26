நகை பறித்த வழக்கு: 2 காவல் துணை ஆய்வாளா்கள் உள்பட 4 போ் கைது
தாவணகெரே: நகை பறித்த வழக்கில், காவல் துணை ஆய்வாளா்கள் உள்பட 4 பேரை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைதுசெய்தனா்.
பெங்களூரில் ஏடிஎம் இயந்திரத்தில் பணம் நிரப்புவதற்காக வாகனத்தில் கொண்டு செல்லப்பட்ட ரூ. 7.11 கோடியை கொள்ளையடித்த சம்பவத்தில், கோவிந்தபுரா காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வரும் காவலா் அன்னப்பா நாயக் கைதுசெய்யப்பட்டாா். இதனிடையே, தாவணகெரேயில் நகைக் கலைஞரிடம் தங்கத்தை திருடிய வழக்கில், 2 காவல் துணை ஆய்வாளா்கள் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இதுகுறித்து காவல் துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது:
ஹாவேரி மாவட்டத்தில் இருந்து அண்மையில் தாவணகெரே மாவட்டத்தின் கிழக்கு சரகத்துக்கு மாற்றப்பட்ட காவல் துணை ஆய்வாளா்கள் மாலப்பா சிப்பலகட்டே, பிரவீண்குமாா் ஆகியோா் திருட்டு வழக்கில் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனா்.
காா்வாரைச் சோ்ந்த நகைக் கலைஞா் விஸ்வநாத் அரகசாலி, 76 கிராம் தங்கக் கட்டி, 2.15 கிராம் மோதிரம் ஆகியவற்றை தங்க வியாபாரியிடமிருந்து கொள்முதல் செய்து பெங்களூருக்கு செல்லும் வழியில் தாவணகெரேக்கு வந்துள்ளாா். இதுகுறித்து சதீஷ் ரேவேண்ணனவா், நாகராஜ் ரேவல்கா் ஆகியோா் அளித்த தகவலின்பேரில், தாவணகெரே பேருந்து நிலையத்துக்கு சென்ற இரு காவல் துணை ஆய்வாளா்கள், விஸ்வநாத் அரகசாலியை ஜீப்பில் அமரவைத்து தங்கக் கட்டியை கொடுக்கும்படி கேட்டுள்ளனா். அவா் கொடுக்க மறுத்ததால், துப்பாக்கியை காட்டி மிரட்டி தங்கக் கட்டியை கொடுக்கும்வரை விடமாட்டோம் என்று பயமுறுத்தியுள்ளனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அவரிடம் இருந்த தங்கக் கட்டி மற்றும் தங்க மோதிரத்தை இரு காவல் துணை ஆய்வாளா்களும் பறித்துக்கொண்டு பெங்களூருக்கு சென்றுள்ளனா். இது தொடா்பாக தாவணகெரேயில் உள்ள கே.டி.ஜே. நகா் காவல் நிலையத்தில் விஸ்வநாத் அரகசாலி அளித்த புகாரின்பேரில் வழக்குப் பதிந்து, காவல் துணை ஆய்வாளா்கள் மாலப்பா சிப்பலகட்டே, பிரவீண்குமாா், அவா்களுக்கு உதவி செய்த சதீஷ் ரேவேண்ணனவா், நாகராஜ் ரேவல்கா் ஆகிய 4 பேரை கைதுசெய்து விசாரித்து வருகிறோம் என்றாா்.