கர்நாடகத்தில் வெகுவிரைவில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி

கர்நாடகத்தில் வெகுவிரைவில் அமைச்சரவை விரிவாக்கம் செய்யப்படும் என்று மூத்த அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி தெரிவித்தார்.
இதுகுறித்து பெங்களூரில் செய்தியாளர்களிடம் அவர் ஞாயிற்றுக் கிழமை கூறியது: கர்நாடக அமைச்சரவை வெகுவிரைவில் விரிவாக்கம் செய்யப்படும்.
ஆகஸ்ட் மாதம் சட்டப் பேரவை கூட்டத் தொடர் நடைபெற உள்ளது. அதற்குள் அமைச்சர வையை விரிவாக்கம் செய்ய வேண்டியது அவசியம். சட்டப்பேரவை கூடுவதற்குள் முழு அமைச்சரவை பதவியேற்றிருக்க வேண்டும்.
20-க்கும் மேற்பட்ட துறைகளை முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் தன்வசம் வைத்திருக்கிறார். அதனால் புதிய அமைச்சர்களை நியமித்து, துறைகளை பகிர்ந்து அளிக்க வேண்டும் என்றார் அவர். அமைச்சரவையில் காலியாக உள்ள 20 இடங்களைக் கைப்பற்ற காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்தஎம்எல்ஏக்களிடையே கடும்போட்டி காணப்படுகிறது.
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