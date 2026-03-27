மாற்றுநில முறைகேடு வழக்கு: முதல்வா் சித்தராமையாவுக்கு நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்
சித்தராமையா
மாற்றுநில முறைகேடு வழக்கு தொடா்பான மனுவை விசாரித்து வரும் கா்நாடக உயா்நீதிமன்றம், இதுதொடா்பாக விளக்கம் கேட்டு முதல்வா் சித்தராமையா, அவரது மனைவி பாா்வதிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டுள்ளது.
மைசூரு வட்டத்தில் உள்ள கெசரே கிராமத்தில் முதல்வா் சித்தராமையாவின் மனைவி பாா்வதிக்கு சொந்தமான 3.16 ஏக்கா் நிலத்தை குடியிருப்புப் பகுதியாக மேம்படுத்த மைசூரு நகா்ப்புற வளா்ச்சி ஆணையம் கையகப்படுத்தியிருந்தது.
இந்த நிலத்துக்கு மாற்றாக மைசூரின் மையப்பகுதியான விலைமதிப்புள்ள விஜயநகரில் 14 வீட்டுமனைகளை பாா்வதிக்கு ஒதுக்கி மைசூரு நகா்ப்புற வளா்ச்சி ஆணையம் உத்தரவிட்டிருந்தது. பாா்வதிக்கு மாற்றுநிலம் ஒதுக்கியதில் முறைகேடு நடந்ததாக பாஜக, மஜத போராட்டம் நடத்தின.
இந்த நிலையில், மாற்றுநிலம் ஒதுக்கியதில் முறைகேடு நடந்துள்ளதாக முதல்வா் சித்தராமையா, அவரது மனைவிக்கு எதிராக சமூக ஆா்வலா் ஸ்நேகமயி கிருஷ்ணா, லோக் ஆயுக்தவில் வழக்குத் தொடுத்திருந்தாா்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த லோக் ஆயுக்த போலீஸாா், முதல்வா் சித்தராமையா, அவரது மனைவி பாா்வதிக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டில் உண்மையில்லை என்று மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் வழக்கு முடித்துவைப்பு அறிக்கையை தாக்கல் செய்திருந்தது. இதுதொடா்பான வழக்கை விசாரித்து வந்த மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றம், லோக் ஆயுக்த தாக்கல் செய்திருந்த வழக்கு முடித்துவைப்பு அறிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு வழக்கில் இருந்து முதல்வா் சித்தராமையா, அவரது மனைவி பாா்வதியை விடுவித்து ஜன. 28 ஆம் தேதி உத்தரவிட்டது. ஆனால், மாற்றுநில முறைகேடு வழக்கை தொடா்வதற்கு அனுமதி அளித்தது.
லோக் ஆயுக்த போலீஸாா் தாக்கல் செய்திருந்த வழக்கு முடித்துவைப்பு அறிக்கை, வழக்கில் இருந்து முதல்வா் சித்தராமையா, அவரது மனைவி பாா்வதி ஆகியோரை விடுவித்து சிறப்பு நீதிமன்றம் பிறப்பித்திருந்த உத்தரவு ஆகியவற்றை எதிா்த்து கா்நாடக உயா்நீதிமன்றத்தில் சமூக ஆா்வலா் ஸ்நேகமயி கிருஷ்ணா மனுதாக்கல் செய்திருந்தாா். இந்த மனுவை வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட கா்நாடக உயா்நீதிமன்ற நீதிபதி எஸ். சுனில்தத் யாதவ், இதுதொடா்பாக விளக்கம் அளிக்குமாறு முதல்வா் சித்தராமையா, அவரது மனைவி பாா்வதிக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டாா்.
மேலும், இந்த வழக்கு தொடா்பாக விளக்கம் கேட்டு லோக் ஆயுக்த போலீஸ், அமலாக்கத் துறை, பாா்வதியின் அண்ணன் மல்லிகாா்ஜுனசாமி, அவருக்கு நிலத்தை விற்ற தேவராஜ், மைசூரு நகா்ப்புற வளா்ச்சி ஆணையத்தின் முன்னாள் ஆணையா் ஜி.டி. தினேஷ்குமாா் ஆகியோருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்ப கா்நாடக உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
