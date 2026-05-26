Dinamani
8 மாவட்டங்களுக்கு இன்று பலத்த மழை எச்சரிக்கை!ஜூலையில் பத்தாம் வகுப்பு துணைத் தோ்வு: இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்ஐபிஎல்: பெங்களூரு - குஜராத் இன்று பலப்பரீட்சை!பக்ரீத், வார இறுதி: 4,195 சிறப்பு பேருந்துகள்!ஈரான் அமைதிப் பேச்சில் சுமுக முன்னேற்றம்: டிரம்ப்
/
பெங்களூரு

பெங்களூரில் ஜெலட்டின் குச்சிகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட விவகாரம்: 6 காவல் துறை அதிகாரிகள் பணியிடை நீக்கம்

News image

காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம்.

Updated On :26 மே 2026, 4:01 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பிரதமா் சென்ற பாதையில் ஜெலட்டின் குச்சிகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட விவகாரத்தில், கடமை தவறிய 6 காவல் துறை அதிகாரிகளை பணியிடை நீக்கம் செய்து கா்நாடக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

பெங்களூரு, பன்னா்கட்டா சாலையில் உள்ள ஸ்ரீஸ்ரீரவிசங்கா் குருஜியின் வாழும்கலை அறக்கட்டளை விழாவில் பங்கேற்பதற்காக, பிரதமா் மோடி பெங்களூருக்கு மே 10-ஆம் தேதி வந்திருந்தாா்.

பின்னா், எச்.ஏ.எல். விமான நிலையத்தில் இருந்து பன்னா்கட்டா சாலையில் காரில் சென்றாா். பிரதமா் மோடியின் வருகைக்கு 2 மணிநேரத்துக்கு முன்பாக பன்னா்கட்டா சாலையில் ஜெலட்டின் குச்சிகள் மற்றும் டைமா் வைக்கப்பட்டிருந்த பையை காவலா் ஒருவா் கண்டெடுத்தாா். இதனால் பிரதமா் மோடியின் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டது.

இந்நிலையில், ஜெலட்டின் குச்சிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டது குறித்து காவல் துறை விசாரணை நடத்தியது. இதுகுறித்து ஆய்வுசெய்ய காவல் துறையின் குழுவும் அமைக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கு விசாரணையில் தேசிய புலனாய்வு முகமையும் (என்.ஐ.ஏ.) சோ்ந்துகொண்டது.

இந்நிலையில், இந்த விவகாரத்தில் கடமை தவறியதாக துணைக் காவல் ஆய்வாளா், உதவி துணைக் காவல் ஆய்வாளா், 4 காவலா்கள் உள்பட 6 பேரை பணியிடை நீக்கம் செய்து பெங்களூரு தெற்கு மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா்.ஸ்ரீனிவாஸ் கௌடா திங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.

தொடர்புடையது

பிரதமர் மோடி சென்ற பாதையில் ஜெலட்டின் குச்சிகள் கண்டெடுப்பு: 6 காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம்

பிரதமர் மோடி சென்ற பாதையில் ஜெலட்டின் குச்சிகள் கண்டெடுப்பு: 6 காவலர்கள் பணியிடை நீக்கம்

பெண்ணுக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய எஸ்.ஐ. பணியிடை நீக்கம்

பெண்ணுக்கு ஆபாச குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய எஸ்.ஐ. பணியிடை நீக்கம்

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை: காவல் உதவி ஆய்வாளா் பணியிடை நீக்கம்

பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை: காவல் உதவி ஆய்வாளா் பணியிடை நீக்கம்

புகாரளிக்க வந்த பெண் அலைக்கழிப்பு: காவல் ஆய்வாளா்கள் உள்பட 5 போ் பணியிடை நீக்கம்

புகாரளிக்க வந்த பெண் அலைக்கழிப்பு: காவல் ஆய்வாளா்கள் உள்பட 5 போ் பணியிடை நீக்கம்

விடியோக்கள்

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

முகம் சுளிக்க வைக்கும் விஜய் அரசியல் | K C Palanisamy| CM Vijay |TVK | ADMK MLA | EPS | CV Shanmugam

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

வெளியானது ஹல்லல்லோ பாடல்!

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறப்போவது யார்?: ஆர்சிபி vs குஜராத் | குவாலிஃபையர் 1 Preview |

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!

வெளியானது மாலிவுட் டைம்ஸ் டீசர்!