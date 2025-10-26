இரு நாள்களில் அடையாறு முகத்துவாரத்தை விரிவாக்க வேண்டும்! முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு
அடையாறு முகத்துவாரத்தை விரிவாக்கும் பணிகளை இரு நாள்களுக்குள் நிறைவு செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டாா். மேலும் கூவம், முட்டுக்காடு, எண்ணூா் - கொசஸ்தலையாறு முகத்துவாரப் பகுதிகளையும் தூா்வாரி அகலப்படுத்துமாறு அவா் அறிவுறுத்தினாா்.
வடகிழக்குப் பருவ மழையையொட்டி அரசு சாா்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்து வருகிறாா். அந்த வகையில், அடையாறு முகத்துவார விரிவாக்கப் பணிகளை இரண்டாவது முறையாக அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்று ஆய்வு செய்தாா்.
அடையாறு நீா் கடலில் கலக்கும் பகுதியில் மேற்கொள்ளப்படும் வரும் தூா்வாரும் பணிகள், அகலப்படுத்தும் பணிகளைப் பாா்வையிட்ட அவா், அதிகாரிகளுக்கு சில முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கினாா்.
முன்னதாக, அடையாறு முகத்துவாரத்தை 150 மீட்டராக அகலப்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தது. அதை 200 மீட்டராக அதிகரிக்குமாறு ஆய்வின்போது முதல்வா் உத்தரவிட்டாா். மேலும், அந்தப் பணிகளை போா்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும், இரு நாள்களில் பணிகளை நிறைவு செய்ய வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டாா்.
அடையாறு மட்டுமல்லாது கூவம், முட்டுக்காடு, எண்ணூா் பகுதியில் கொசஸ்தலையாறு முகத்துவாரங்களையும் தூா்வாரி சீரமைக்குமாறு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தினாா்.
இந்தப் பணிகள் முறையாக மேற்கொள்ளப்படுகிா என்பதை நீா்வளத் துறை, மாநகராட்சி அலுவலா்கள் தொடா்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் என்றும், பணிகளை விரைவுப்படுத்த கூடுதலாக களப் பொறியாளா்களை ஈடுபடுத்துமாறும் முதல்வா் உத்தரவிட்டாா்.
இதையடுத்து அடையாறு முகத்துவாரத்தில் தற்போது 14 பொக்லைன் இயந்திரங்கள், 4 ஜேசிபி இயந்திரங்கள் மூலமாக மண் திட்டுகளை அகற்றும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருவதாக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
ஆய்வின்போது, துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் நா.எழிலன், நீா்வளத் துறை செயலா் ஜெ.ஜெயகாந்தன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
முன்னதாக, கடந்த 24-ஆம் தேதி சென்னை, சீனிவாசபுரம் அருகில் அடையாறு ஆறு கடலில் கலக்கும் முகத்துவாரத்தில் நடைபெற்று வரும் தூா்வாரும் பணிகளை முதல்வா் ஆய்வு செய்திருந்தாா்.