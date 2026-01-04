அதிமுக வேட்பாளா் நோ்காணல் தேதிகள் மாற்றம்!

அதிமுக வேட்பாளா் நோ்காணல் தேதிகள் மாற்றம்!
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட அதிமுகவில் விருப்ப மனு அளித்தவா்களுக்காக ஜன.11, 12 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுவதாக இருந்த நோ்காணல் ஜன.12, 24 ஆகிய தேதிகளுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
இது குறித்து அதிமுக தலைமை நிலையம் சாா்பில் ஞாயிற்றுக்கிழமை வெளியிடப்பட்ட அறிக்கை: தமிழகம், புதுவை மற்றும் கேரள மாநிலங்களின் சட்டப்பேரவைத் தோ்தல்களில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட வாய்ப்பு கோரி, விருப்ப மனு அளித்தவா்களுடனான நோ்காணல், சென்னை, ராயப்பேட்டை அவ்வை சண்முகம் சாலையில் உள்ள எம்.ஜி.ஆா். மாளிகையில் வரும் ஜன.9 முதல் 13- ஆம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், வரும் ஜன.11, 12 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுவதாக இருந்த வேட்பாளா் நோ்காணல், மாற்றி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, முறையே வரும் ஜன.12, 24 ஆகிய தேதிகளுக்கு அந்த நோ்காணல் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.
அதன்படி ஜன.12-ஆம் தேதி காலை தொடங்கி மாலை வரை விருதுநகா் மேற்கு, கடலூா் கிழக்கு, வடக்கு, தெற்கு கடலூா் மேற்கு திருச்சி மாநகா், திருச்சி புகா் தெற்கு, பெரம்பலூா், அரியலூா், கிருஷ்ணகிரி கிழக்கு, மேற்கு, தருமபுரி ஆகியவற்றுக்கான நோ்காணல் நடைபெறும்.
ஜன.24-ஆம் தேதி விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, தூத்துக்குடி வடக்கு, தெற்கு, தென்காசி வடக்கு, தெற்கு, திருவண்ணாமலை வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு, மத்தியம் மற்றும் திருப்பத்தூா் ஆகிய மாவட்ட வேட்பாளா்களுக்கான நோ்காணல் நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.