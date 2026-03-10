மின் திருட்டு: ரூ.24.69 லட்சம் இழப்பீடு வசூல்

சென்னை: ஆவடி பகுதியில் 13 மின் திருட்டுகள் கண்டறியப்பட்டு, இழப்பீட்டுத் தொகையாக ரூ.24.69 லட்சம் வசூல் செய்யப்பட்டது.
இதுகுறித்து தமிழக மின்பகிா்மானக் கழகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: தமிழ்நாடு மின் பகிா்மானக் கழகம் சாா்பில் சென்னை அமலாக்க கோட்டத்துக்குட்பட்ட சென்னை மையம், வடக்கு, தெற்கு, மேற்கு, செங்கல்பட்டு மற்றும் காஞ்சிபுரம் அமலாக்க அதிகாரிகள் சென்னை மேற்கு மின் பகிா்மான வட்டத்துக்குட்பட்ட ஆவடி பகுதியில் கூட்டு ஆய்வின்போது, 13 மின் திருட்டுகள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
இதன் வாயிலாக ரூ.24 லட்சத்து 68 ஆயிரத்து 610 அபராதம் விதிக்கப்பட்டு, அத்தொகை வசூலிக்கப்பட்டது. சம்பந்தப்பட்ட மின் நுகா்வோா் குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டு குற்றவியல் நடவடிக்கையை தவிா்க்க முன்வந்து அதற்குரிய சமரசத் தொகையாக ரூ.1 லட்சத்து 13,000 வசூலிக்கப்பட்டது.
மின் திருட்டு தொடா்பான தகவல்களை செயற்பொறியாளா், அமலாக்கம், சென்னை கைபேசி 94458 57591 என்ற எண்ணில் தெரிவிக்கலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
டிரெண்டிங்
அடையாறு பகுதியில் மின் திருட்டு: ரூ. 12.40 லட்சம் அபராதம் வசூலிப்பு
பிப்ரவரி ஜிஎஸ்டி வசூல் 8.1 சதவீதம் அதிகரித்து ரூ.1.83 லட்சம் கோடியைத் தாண்டியது!
மின் திருட்டுகள்: ரூ.96 லட்சம் அபராதம் வசூல்
மின் திருட்டு: இழப்பீட்டு தொகை ரூ. 8.78 லட்சம் வசூல்
வீடியோக்கள்
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...