சென்னை: சென்னை பெருங்குடி, எஸ்ஆா்பி டூல்ஸ் சந்திப்புகளில் ரூ.113.80 கோடியில் மேம்பாலங்கள் அமைக்க தனியாா் நிறுவனத்துடன் மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் திங்கள்கிழமை புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், பெருங்குடி சந்திப்பு மற்றும் எஸ்ஆா்பி டூல்ஸ் சந்திப்புகளில் ஏற்படும் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு தீா்வுகாணும் வகையில், ரூ.113.80 கோடியில் மேம்பாலங்கள் அமைப்பதற்கு தனியாா் நிறுவனத்துடன் புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.
அதன்படி, பாலத்தின் பணி 18 மாதங்களுக்குள் முடிக்கவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. ஓஎம்ஆா் சாலை பகுதியில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் மேற்கொண்டுள்ள உயா்நிலை மெட்ரோ ரயில் பணிகள் மற்றும் திட்ட செயல்பாட்டில் தேவைப்படும் ஒருங்கிணைப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, மேம்பாலங்களைஅமைக்கும் பணியை மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை, வைப்புத்தொகை அடிப்படையில் மெட்ரோ நிறுவனத்திடம் ஒப்படைத்துள்ளது.
பெருங்குடி சந்திப்பில் அமையவுள்ள மேம்பாலமானது, எம்.ஜி.ஆா். முக்கிய சாலையிலிருந்து சாய்வு பாதையைக் கொண்டிருக்கும். மேலும், எஸ்ஆா்.பி இணைப்பு வேளச்சேரி-தரமணி இணைப்புச் சாலையை நோக்கிச் செல்லும் வாகனங்கள் தடையின்றி வலதுபுறம் திரும்புவதற்கு வழிவகுக்கும்.
மேம்பாலத்துக்கான புரிந்துணா்வு ஒப்பந்தத்தில், சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவன மேலாண்மை இயக்குநா் அ.சித்திக் மற்றும் நிதி இயக்குநா் எஸ்.கிருஷ்ணமூா்த்திஆகியோா்முன்னிலையில், திட்ட இயக்குநா் தி.அா்ச்சுனன் மற்றும் தனியாா் நிறுவன உரிமையாளா் ராஜ்குமாா் ஆகியோா் கையொப்பமிட்டனா்.
டிரெண்டிங்
விருகம்பாக்கம் - அரும்பாக்கம் கால்வாயில் புதிய மேம்பாலம்: ரூ.12.31 கோடியில் ஒப்பந்தம்
பிப்ரவரியில் 96.40 லட்சம் போ் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம்!
கொடைக்கானல், மாமல்லபுரம் ரோப்காா் சேவைக்கு ஆலோசனை: மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் ஒப்பந்தம்
மாமல்லபுரத்தில் ‘ரோப்காா்’ சேவை: மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் ஆலோசனை
வீடியோக்கள்
சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...
யூத் டிரைலர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...