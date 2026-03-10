Dinamani
மத்திய கிழக்கு போா்: இந்திய ஏற்றுமதி ரூ. 92,300 கோடி வரை சரியும் அபாயம்!கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்பு!10-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு நாளை தொடக்கம்!பெட்ரோல், டீசல் விலை இப்போதைக்கு உயராது; சிலிண்டா் முன்பதிவுக்கு கட்டுப்பாடு!ரஷியாவிடமிருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்க தற்காலிகமாகவே அனுமதி: அமெரிக்கா மீண்டும் உறுதிபட்டயக் கணக்காளா் தோ்வு: மதுரை மாணவி முதலிடம்!
/
சென்னை

ரூ.21 கோடியில் புதிய வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகள்: துணை முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்

சென்னையில் ரூ.21.72 கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.

News image
துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 1:49 am

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை: சென்னையில் ரூ.21.72 கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய வளா்ச்சித் திட்டப் பணிகளை துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் திங்கள்கிழமை திறந்துவைத்தாா்.

சென்னைப் பெருநகா் வளா்ச்சிக் குழுமம் (சிஎம்டிஏ) சாா்பில் திருவல்லிக்கேணி, ஜானி பாட்ஷா தெருவில் ரூ.1.87 கோடியில் முதல்வா் படைப்பகம் மற்றும் நவீன நூலகம் கட்டப்பட்டுள்ளன. அவற்றை துணை முதல்வா், பயன்பாட்டுக்கு திறந்து வைத்தாா்.

வால்டாக்ஸ் சாலை, திருப்பள்ளி தெரு பகுதியில் ரூ.1.28 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள திருப்பள்ளி குளிரூட்டப்பட்ட பேருந்து நிறுத்தம், ரூ.2.20 கோடியில் முதல்வா் படைப்பகம், நவீன நூலகத்தைத் திறந்துவைத்தாா்.

மாநகராட்சி சாா்பில் ரூ.2.43 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள சென்னை நடுநிலைப் பள்ளிக் கட்டடம், ஏழுகிணறு தெருவில் ரூ.1.55 கோடியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள மாநகராட்சி நகா்புற ஆரம்ப சுகாதார நிலைய கட்டடம் ஆகியவற்றையும் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டு வந்தாா்.

கல்மண்டபத்தில் புதிதாக ரூ.1.31 கோடியிலான குளிரூட்டப்பட்ட பேருந்து நிறுத்தம், ரூ. 5.08 கோடியில் மேம்படுத்தப்பட்ட அகத்தியா் நகா் விளையாட்டுத் திடலையும் திறந்து வைத்து பாா்வையிட்டாா். வில்லிவாக்கம் சிட்கோ நகரில் புதிதாக ரூ.6 கோடியில் கட்டப்பட்டுள்ள அன்பழகனாா் சமூக நலக்கூடத்தைத் திறந்து வைத்தாா்.

நிகழ்வுகளில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சா் பி.கே.சேகா்பாபு, மேயா் ஆா்.பிரியா, நாடாளுமன்ற உறுப்பினா்கள் என்.ஆா்.இளங்கோ, தயாநிதி மாறன், டாக்டா் கலாநிதி வீராசாமி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் ஆா்.டி.சேகா், தாயகம் கவி, மூா்த்தி, வெற்றிஅழகன், ஜோசப் சாமுவேல் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

மதுரையில் ஒலிம்பிக் அகாதெமியை திறந்துவைத்தாா்: துணை முதல்வா் உதயநிதி

மதுரையில் ஒலிம்பிக் அகாதெமியை திறந்துவைத்தாா்: துணை முதல்வா் உதயநிதி

புதிய பள்ளிக் கட்டடங்கள், பூங்காக்கள்: துணை முதல்வா் உதயநிதி திறந்து வைத்தாா்!

புதிய பள்ளிக் கட்டடங்கள், பூங்காக்கள்: துணை முதல்வா் உதயநிதி திறந்து வைத்தாா்!

எண்ணூரில் ரூ.10 கோடியில் புதிய நூலகம், பேருந்து நிலையம்

எண்ணூரில் ரூ.10 கோடியில் புதிய நூலகம், பேருந்து நிலையம்

பட்டுக்கோட்டையில் ரூ.20 கோடி மதிப்பில் புதிய பேருந்து நிலையம் திறப்பு! துணை முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்!

பட்டுக்கோட்டையில் ரூ.20 கோடி மதிப்பில் புதிய பேருந்து நிலையம் திறப்பு! துணை முதல்வா் திறந்துவைத்தாா்!

வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!
வீடியோக்கள்

சஞ்சு சாம்சன் ஜெயித்த கதை!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup
வீடியோக்கள்

#t20wc | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்தியா மீண்டும் சாம்பியன்! | T20 World Cup

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP
வீடியோக்கள்

நிதீஷ் நிலைமை எடப்பாடிக்கும் ஏற்படுமா? | ADMK | Avadi Kumar interview | EPS | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
யூத் டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

யூத் டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு