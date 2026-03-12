சென்னையில் போலி புகாா் அளித்த கல்லூரி மாணவியை போலீஸாா் எச்சரித்து அனுப்பினா்.
திருச்சியைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவி, தனது படிப்பு தொடா்பாக சென்னை வந்திருந்தாா். கோட்டூா்புரம் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியாா் விடுதியில் தங்கியிருந்த அவா், கோட்டூா்புரத்தில் உள்ள அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் கடந்த 9-ஆம் தேதி புகாா் ஒன்றை அளித்தாா். அதில், கோட்டூா்புரத்தில் தனியாக நடந்து சென்றபோது, தன்னை காரில் கடத்திய கும்பல், பின்னா் அடையாறு அருகே இறக்கிவிட்டதாகவும், மாா்ஃபிங் செய்யப்பட்ட தனது புகைப்படங்களை அனுப்பி மிரட்டுவதாகவும் கூறியிருந்தாா்.
இந்த புகாா் குறித்து விசாரிக்க குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு துணை ஆணையா் வனிதா தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. விசாரணையில், அந்த மாணவி கடத்தப்பட்டதாக கூறிய இடம், இறக்கிவிடப்பட்ட இடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், அப்படியொரு சம்பவமே நடக்கவில்லை என்பதும், அந்த மாணவியின் கைப்பேசியை ஆய்வு செய்ததில் மாா்ஃபிங் புகைப்படங்கள் எதுவும் இல்லை என்பதும் தெரிய வந்தது.
இதனால் புகாா் அளித்த மாணவியிடம் போலீஸாா் விசாரித்ததில், அந்த மாணவி கடுமையான மன உளைச்சலில் இருப்பதும், அதன் காரணமாகவே பொய் புகாா் அளித்திருப்பதும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா், அந்த மாணவியை எச்சரித்தனா். மேலும் அவருக்கு மனநல ஆலோசனை வழங்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனா்.
பெண் மென் பொறியாளருக்கு கொலை மிரட்டல் -மருந்துக் கடை ஊழியா் கைது: எம்ஜிஆா் நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த தாமரைவதனன் (24), சென்னை தியாகராய நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த 30 வயது பெண் மென் பொறியாளரிடம், தன்னை காதலிக்குமாறு தொந்தரவு கொடுத்து வந்துள்ளாா். இதனால் அந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினா், வேறு பகுதிக்கு இடம் பெயர முயற்சித்தனா். இதையறிந்த தாமரைவதன், அந்த பெண்ணிடம் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஆபாசமாக பேசி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம். இதையடுத்து, எம்ஜிஆா் காவல் நிலையத்தில் அந்தப் பெண் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா், வழக்குப் பதிவு செய்து, தாமரைவதனனை கைது செய்தனா்.
தண்ணீா் லாரி மோதி ஒருவா் உயிரிழப்பு: மதுரவாயல் பகுதியைச் சோ்ந்த முகுந்தன் (50), அந்தப் பகுதியில் வெல்டிங் கடை நடத்தி வந்தாா். அவா், தனது பைக்கில் மதுரவாயல் புறவழிச்சாலை, ஓடை மாநகா் பகுதியில் சென்றபோது, அங்கு வந்த தண்ணீா் லாரி முகுந்தனின் பைக் மீது மோதியது. இதில், கீழே விழுந்த முகுந்தன், லாரியின் சக்கரத்தில் சிக்கி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். கோயம்பேடு போக்குவரத்துப் புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.
மாடியில் இருந்து விழுந்த இளைஞா் மரணம்: நேபாளத்தைச் சோ்ந்தவா் டம்மா் சிங் (29). சென்னை கோயம்பேடு நூறடி சாலையில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் காவலாளியாக இருந்தாா். இவா், மதுபோதையில் புதன்கிழமை இரவு அந்த ஹோட்டலின் ஆறாவது தளத்தில் உள்ள மாடிக்குச் சென்றாா். மாடியின் ஓரத்தில் உள்ள சுவரில் அமா்ந்தபோது, நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தாா். இதில் பலத்த காயமடைந்த டம்மா் சிங், நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். கோயம்பேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாகணை நடத்தினா்.
