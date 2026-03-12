Dinamani
எண்ணெய்க் கப்பல்களுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்க நாங்கள் தயார்நிலையில் இல்லை! - அமெரிக்கா!அமெரிக்கா மீதான தாக்குதல் தொடரும்! மொஜ்தபா கமேனி முதல் உரையில் எச்சரிக்கை!ஈரான் போர்: சொந்த நாட்டினுள் இடம்பெயர்ந்த 32 லட்சம் மக்கள்!பங்குச்சந்தை: ஆட்டோ பங்குகள் கடும் வீழ்ச்சி! சென்செக்ஸ் 829, நிஃப்டி 228 புள்ளிகள் சரிவு!ஓபிசி பிரிவினருக்கான கிரீமி லேயர் தகுதி: உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆதரவு!சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கேடு: திமுக அரசைக் கண்டித்து தே.ஜ.கூ. ஆர்ப்பாட்டம்!தமிழ்நாட்டில் கடந்த 5 ஆண்டில் கொலை, பாலியல் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன: உள்துறை செயலர்வளைகுடா போர்! அமெரிக்க எண்ணெய்க் கப்பல் மீதான தாக்குதலில் இந்தியர் கொலை!
/
சென்னை

கல்லூரி மாணவி போலி புகாா்: எச்சரித்து அனுப்பிய போலீஸாா்

சென்னையில் போலி புகாா் அளித்த கல்லூரி மாணவியை போலீஸாா் எச்சரித்து அனுப்பினா்.

News image
Updated On :12 மார்ச் 2026, 8:25 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் போலி புகாா் அளித்த கல்லூரி மாணவியை போலீஸாா் எச்சரித்து அனுப்பினா்.

திருச்சியைச் சோ்ந்த கல்லூரி மாணவி, தனது படிப்பு தொடா்பாக சென்னை வந்திருந்தாா். கோட்டூா்புரம் பகுதியில் உள்ள ஒரு தனியாா் விடுதியில் தங்கியிருந்த அவா், கோட்டூா்புரத்தில் உள்ள அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் கடந்த 9-ஆம் தேதி புகாா் ஒன்றை அளித்தாா். அதில், கோட்டூா்புரத்தில் தனியாக நடந்து சென்றபோது, தன்னை காரில் கடத்திய கும்பல், பின்னா் அடையாறு அருகே இறக்கிவிட்டதாகவும், மாா்ஃபிங் செய்யப்பட்ட தனது புகைப்படங்களை அனுப்பி மிரட்டுவதாகவும் கூறியிருந்தாா்.

இந்த புகாா் குறித்து விசாரிக்க குழந்தைகள் மற்றும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றத் தடுப்புப் பிரிவு துணை ஆணையா் வனிதா தலைமையில் தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. விசாரணையில், அந்த மாணவி கடத்தப்பட்டதாக கூறிய இடம், இறக்கிவிடப்பட்ட இடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராக்களில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்ததில், அப்படியொரு சம்பவமே நடக்கவில்லை என்பதும், அந்த மாணவியின் கைப்பேசியை ஆய்வு செய்ததில் மாா்ஃபிங் புகைப்படங்கள் எதுவும் இல்லை என்பதும் தெரிய வந்தது.

இதனால் புகாா் அளித்த மாணவியிடம் போலீஸாா் விசாரித்ததில், அந்த மாணவி கடுமையான மன உளைச்சலில் இருப்பதும், அதன் காரணமாகவே பொய் புகாா் அளித்திருப்பதும் தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீஸாா், அந்த மாணவியை எச்சரித்தனா். மேலும் அவருக்கு மனநல ஆலோசனை வழங்கவும் நடவடிக்கை மேற்கொண்டனா்.

பெண் மென் பொறியாளருக்கு கொலை மிரட்டல் -மருந்துக் கடை ஊழியா் கைது: எம்ஜிஆா் நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த தாமரைவதனன் (24), சென்னை தியாகராய நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த 30 வயது பெண் மென் பொறியாளரிடம், தன்னை காதலிக்குமாறு தொந்தரவு கொடுத்து வந்துள்ளாா். இதனால் அந்த பெண்ணின் குடும்பத்தினா், வேறு பகுதிக்கு இடம் பெயர முயற்சித்தனா். இதையறிந்த தாமரைவதன், அந்த பெண்ணிடம் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை ஆபாசமாக பேசி, கொலை மிரட்டல் விடுத்தாராம். இதையடுத்து, எம்ஜிஆா் காவல் நிலையத்தில் அந்தப் பெண் அளித்த புகாரின்பேரில், போலீஸாா், வழக்குப் பதிவு செய்து, தாமரைவதனனை கைது செய்தனா்.

தண்ணீா் லாரி மோதி ஒருவா் உயிரிழப்பு: மதுரவாயல் பகுதியைச் சோ்ந்த முகுந்தன் (50), அந்தப் பகுதியில் வெல்டிங் கடை நடத்தி வந்தாா். அவா், தனது பைக்கில் மதுரவாயல் புறவழிச்சாலை, ஓடை மாநகா் பகுதியில் சென்றபோது, அங்கு வந்த தண்ணீா் லாரி முகுந்தனின் பைக் மீது மோதியது. இதில், கீழே விழுந்த முகுந்தன், லாரியின் சக்கரத்தில் சிக்கி நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். கோயம்பேடு போக்குவரத்துப் புலனாய்வுப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.

மாடியில் இருந்து விழுந்த இளைஞா் மரணம்: நேபாளத்தைச் சோ்ந்தவா் டம்மா் சிங் (29). சென்னை கோயம்பேடு நூறடி சாலையில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் காவலாளியாக இருந்தாா். இவா், மதுபோதையில் புதன்கிழமை இரவு அந்த ஹோட்டலின் ஆறாவது தளத்தில் உள்ள மாடிக்குச் சென்றாா். மாடியின் ஓரத்தில் உள்ள சுவரில் அமா்ந்தபோது, நிலைதடுமாறி கீழே விழுந்தாா். இதில் பலத்த காயமடைந்த டம்மா் சிங், நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். கோயம்பேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாகணை நடத்தினா்.

டிரெண்டிங்

அரியலூரில் போலி விசா, ஆதாா் அட்டை வைத்திருந்த 13 வங்கதேசத்தினா் கைது

அரியலூரில் போலி விசா, ஆதாா் அட்டை வைத்திருந்த 13 வங்கதேசத்தினா் கைது

கோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!

கோவை கல்லூரி மாணவி கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை: குற்றவாளிகள் 3 பேருக்கும் வாழ்நாள் சிறை!

ஐஐடி மாணவி தற்கொலை முயற்சி

ஐஐடி மாணவி தற்கொலை முயற்சி

சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவி உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவி உயிரிழப்பு

வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
வீடியோக்கள்

சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
வீடியோக்கள்

"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
வீடியோக்கள்

மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு