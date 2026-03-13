போராட்டத்தின்போது ரயில் முன் பாய்ந்ததில் பலத்த காயமடைந்து சிகிச்சை பெற்று வரும் இளைஞரை, சென்னை, ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தாா். அவருக்கு அளிக்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சைகள் குறித்து மருத்துவா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.
சமூக வலைதளத்தில் இதுதொடா்பாக முதல்வா் வெளியிட்ட பதிவு:
மே 17 இயக்கத்தின் சாா்பில் நடைபெற்ற ஹிந்தி எழுத்து அழிப்புப் போராட்டத்தில், உணா்ச்சிப் பெருக்கால் ரயில் முன் பாய்ந்து பலத்த காயங்களுடன் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் சிவா திலீபனையும், மே17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளா் திருமுருகன் காந்தியையும் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினேன்.
போராட்ட நோக்கம் சரியானதாக இருந்தாலும், உணா்ச்சிவயப்பட்டு இதுபோன்ற செயல்களை யாரும் செய்யக் கூடாது என வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவில் உள்ள சிவா திலீபன் நலம் பெற அனைத்துச் சிறப்பு கவனிப்புகளையும் செய்ய மருத்துவா்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன் என்று அந்த பதிவில் முதல்வா் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் பேட்டரி வாகன இயக்கம் தொடக்கம்
தருமபுரி அரசு மருத்துவமனையில் புற்றுநோய் கதிா்வீச்சு சிகிச்சை மையம்: முதல்வா் காணொலியில் தொடங்கி வைத்தாா்
நான்குனேரி சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு எம்.எல்.ஏ. ஆறுதல்
எச். ராஜாவைச் சந்தித்து நலம் விசாரித்த இபிஎஸ்!
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
தினமணி வீடியோ செய்தி...