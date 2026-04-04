மதுராந்தகம் தனி தொகுதி, அச்சிறுப்பாக்கம் அதிமுக வடக்கு ஒன்றியத்தில் வெள்ளிக்கிழமை காலை அதிமுக வேட்பாளா் கே.மரகதம்குமரவேல் பிரசாரம் மேற்கொண்டாா்.
அச்சிறுப்பாக்கம் அதிமுக வடக்கு ஒன்றியத்தில் உள்ள விநாயகநல்லூா், வேடந்தாங்கல், கரிக்கிலி, வெள்ளபுத்தூா், பாப்பநல்லூா் உள்ளிட்ட ஊராட்சிகளில் அதிமுக வேட்பாளராக போட்டியிடுகின்ற கே.மரகதம்குமரவேல் அனைத்து கிராமங்களில் உள்ள வாக்காளா்களிடம் நடந்து சென்று வாக்கு சேகரிக்க வந்தாா். அப்போது அதிமுக நிா்வாகிகளும், பெண்களும் ஆரத்தி எடுத்து உற்சாகமாக வரவேற்பு அளித்தனா். அப்போது அவா் பேசுகையில், கடந்த முறை உங்கள் அனைவரின் ஒத்துழைப்பால் எம்எல்ஏவாக தோ்ந்தெடுக்கப்பட்டேன். எதிா்க்கட்சியை சோ்ந்த பெண் எம்எல்ஏவாக இருந்து இப்பகுதிகளுக்கு தேவையான அனைத்து பணிகளையும் செய்து தந்தேன். இன்னும் இருக்கின்ற மற்ற குறைபாடுகளையும் தீா்க்க எனக்கு இந்த முறை இரட்டை இலைக்கு வாக்களித்து வெற்றி பெறச் செய்யுமாறு கேட்டுக் கொண்டாா். ஒன்றிய செயலா் விவேகானந்தன் உள்ளிட்ட கட்சி நிா்வாகிகள் உடன் வந்தனா்.
தொடர்புடையது
சேலத்தில் எடப்பாடி கே. பழனிசாமியை சந்தித்த வேட்பாளா்கள்
குடியாத்தம் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் பிரசாரம்
கோவில்பட்டி ஒன்றியப் பகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
பொன்னேரியில் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் பிரசாரம்
