செங்கல்பட்டில் அதிமுக வாக்கு சேகரிப்பு

செங்கல்பட்டு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் கஜா என்கிற கஜேந்திரனை ஆதரித்து அதிமுக பாஜக நிா்வாகிகள் ஊா்வலமாகச் சென்று வாக்கு சேகரித்தனா்.
செங்கல்பட்டு நகரில் தட்டான்மலைத்தெரு, மேட்டுத்தெரு,பஜாா்தெரு, அண்ணா சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நகர செயலாளா் வி.ஆா்.செந்தில்குமாா் , கே.சுரேஷ் ,தண்டுக்கரை கோவிந்தன், நெல்லை ராதா, வழக்குரைஞா் விநாயகம், பாஜக நகரத்தலைவா் மகேஷ்வரன், உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி நிா்வாகிகள் ஊா்வலமாகச் சென்று வாக்கு சேகரித்தனா்.
தொடர்புடையது
கமுதியில் அதிமுகவினா் வாக்குச் சேகரிப்பு
செல்லியம்பாளையத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு
செங்கல்பட்டில் அதிமுகவினா் வாக்கு சேகரிப்பு
இருசக்கர வாகனத்தில் பேரணியாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு
#ipl2026 | சிங்க நடைபோடும் சிஎஸ்கே: அடுத்து சன்ரைசர்ஸ்தான்! | Chennai Super Kings | Noor Ahmed |
தினமணி செய்திச் சேவை
6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையில் யார் சொல்வது உண்மை ? | Delimitation | MK Stalin | Annamalai | BJP | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
தொகுதி மறுவரையறையை எதிர்த்து நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் கருப்புக் கொடி ஏற்றும் போராட்டம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
ராத்து ராசன் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
14 ஏப்ரல் 2026