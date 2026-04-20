Dinamani
மீண்டும் மனிதப் பிறவி எடுத்தால் உங்கள் குடும்பத்தில் ஒருவராக பிறக்க வேண்டும்: எடப்பாடி பிரசாரத்தில் இபிஎஸ் பேச்சுஅதிமுக ஆட்சி அமைந்ததும் 3 மாதங்களில் போதைப்பொருள் ஒழிக்கப்படும் : இபிஎஸ் வாக்குறுதி விவசாயிகளை வஞ்சிக்கும் திமுகவுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடத்தைப் புகட்ட வேண்டும் : எடப்பாடி பழனிசாமி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவை தோல்வி அடையச் செய்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜகவினர் போராட்டம்பாஜகவுடன் கூட்டணி: நிதீஷ்குமாரின் நிலைதான் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு - அரவிந்த் கேஜரிவால்பஹல்காம் தாக்குதல்! காயங்கள் ஆறவில்லை - குடும்பங்கள் கண்ணீர்!வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அதிமுக இறந்துவிட்டது! ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ராகுல்! ஜப்பானில் பயங்கர நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்பு!
/
செங்கல்பட்டு

காமாட்சி அம்பாள் சமேத ஏகாம்பேரஸ்வரா் கோயில் குடமுழுக்கு!

செங்கல்பட்டு அருள்மிகு காமாட்சி அம்பாள் சமேத ஏகாம்பரேஸ்வரா் திருக்கோயில் குடமுழுக்கு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.

News image

காமாட்சி அம்பாள் சமேத ஏகாம்பரேஸ்வரா் கோயிலில் நடைபெற்ற குடமுழுக்கு

Updated On :20 ஏப்ரல் 2026, 7:30 pm

செங்கல்பட்டு அருள்மிகு காமாட்சி அம்பாள் சமேத ஏகாம்பரேஸ்வரா் திருக்கோயில் குடமுழுக்கு திங்கள் கிழமை நடைபெற்றது.

செங்கல்பட்டு வ.உ.சி தெருவில் உள்ள இக்கோயிலில் புனரமைப்பு பணிகள் நிறைவடைந்ததை அடுத்து ராஜகோபுரம் ,மூலவா் மற்றும் பரிவார தெய்வத்திருமேனிகளுக்கும் திருக்குடமுழுக்கு திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. இதனையொட்டி ஏப் 17 வெள்ளிக்கிழமை அனுக்ஞை பூஜை, கணபதி ஹோமம், நவக்கிரஹ ஹோமம் லட்சுமி ஹோமம் நடைபெற்றது.

திங்கள்கிழமை மகா பூா்ணாஹூதி கலசபுறப்பாடு , குடமுழுக்கைதொடா்ந்து மூலஸ்தானம் கும்பாபிஷேகம் பிரசாதம் வழங்குதல் மகா அபிஷேகம் நடைபெற்றது. விழா ஏற்பாடுகளை அறநிலையத்துறை இணை ஆணையா் சி.குமரதுரை, உதவி ஆணையா் ஆா்.ராஜலட்சுமி, தக்காா் விஜயன், செயல் அலுவலா் பெ.சுரேஷ்குமாா், கோயில் செயல் அலுவலா்கள் திருப்போரூா் மா.மாதவன், திருக்கழுகுன்றம் வெங்கடேசன், ஆவின் சந்திரசேகரன், சி.ஆா்.ராஜா, சா்வசாதகா் டி.சி.வேதமூா்த்தி ஆலய குருக்கள் டி .தியாகராஜன் மற்றும் திருக்குடமுழுக்கு விழா உபயம் கலந்துக்கொண்டனா். செங்கை சிவனடியாா் பெருமன்றத்தினா் மற்றும் நகர பொதுமக்கள் சாா்பில் அன்னதானம் நடைபெற்றது. வாகன போக்குவரத்து தடைசெய்யப்பட்டது. பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டது.

Story image
Story image

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
10 மணி நேரங்கள் முன்பு