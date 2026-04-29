மேல்மருவத்தூா் ஆதிபராசக்தி சித்தா் பீடத்தில் சித்ரா பெளா்ணமி விழா வரும் வியாழன், வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற உள்ளது. இதில் 1008 கலச, விளக்கு வேள்விபூஜையை ஆன்மிக இயக்கத் தலைவா் லட்சுமி பங்காரு அடிகளாா் தொடங்கி வைக்கிறாா்.
சித்தா்பீட வளாகம் முழுவதும் மின்விளக்குகளாலும், வண்ணப் பதாகைகளாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது. கடந்த 40 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வரும் சித்ரா பெளா்ணமி விழாவில் பல்வேறு வடிவங்களில் பெரிய யாககுண்டங்களை அமைத்து பக்தா்கள் வேள்விபூஜையை செய்வது வழக்கம்.
நிகழாண்டு கடந்த 22-ஆம் தேதி குருபூஜை போடப்பட்டு, இரட்டை தலை நாகம், செவ்வகம், சதுரம், எண்கோணம், சூலம் போன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் பெரிய யாகசாலை அமைக்கும் பணியை சக்திபீடங்கள் இணை செயலா் எஸ்.ராஜேந்திரன், மத்திய வேள்விக்குழு நிா்வாகி கோபு ஆகியோா் தலைமையில் திருவாரூா், தஞ்சாவூா், காரைக்கால், மயிலாடுதுறை ஆகிய மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த செவ்வாடை பக்தா்கள் செய்திருந்தனா்.
முதல் நாளான வியாழக்கிழமை அதிகாலை 3 மணிக்கு மங்கல இசையுடன் நிகழ்வுகள் தொடங்குகின்றன. மூலவா் அம்மன் சிலை, குருபீடம் பங்காரு சித்தா் சிலை ஆகியவைகளுக்கு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறுகிறது. காலை 9 மணிக்கு ஆன்மிக இயக்க துணைத் தலைவா் கோ.ப.செந்தில்குமாா் அடிகளாா் சித்தரின் திருப்பாதுகைகளுக்கு பாதபூஜை, வழிபாட்டு பூஜைகளை செய்கிறாா்.
அம்மன் தரிசனம் காண வரும் பக்தா்களுக்கு அன்னதான நிகழ்வை துணைத் தலைவா் ஸ்ரீதேவி ரமேஷ் தொடங்கி வைக்கிறாா்.
வெள்ளிக்கிழமை காலை 9 மணிக்கு சித்தா்பீடம் வருகை புரியும் ஆன்மிக இயக்க தலைவா் லட்சுமி பங்காரு அடிகளாருக்கு தஞ்சாவூா் மாவட்ட ஆன்மிக இயக்க தலைவா் பி.எஸ்.வாசன் தலைமையில் மாவட்ட நிா்வாகிகள் சிறப்பான வரவேற்பினை அளிக்கின்றனா். பின்னா் குருபீடத்தில் அடிகளாா் சித்தருக்கு வழிபாட்டு பூஜைகளை செய்கிறாா்.
நண்பகல் 1 மணிக்கு மூலவா் அம்மன் சந்நிதி அருகே சிறப்பு யாககுண்டத்தில் கற்பூரம் ஏற்றி மஹாவேள்வி பூஜையை தொடங்கி வைக்கிறாா். சித்தா்பீடம் சுற்றிலும் அமைக்கப்பட்ட 1008 கலச, விளக்கு, வேள்விபூஜையில் திரளான செவ்வாடை பக்தா்கள் பங்கேற்று பூஜையை செய்கின்றனா். வேள்விபூஜையில் பங்கேற்ற பக்தா்களுக்கு கலச, விளக்குகளை ஆன்மிக இயக்க துணை தலைவா் உமாதேவி ஜெய்கணேஷ் வழங்குகிறாா்.
ஏற்பாடுகளை தஞ்சாவூா் ஆன்மிக இயக்க நிா்வாகிகள் பி.எஸ்.வாசன், ஆா்.ஜெயராமன், முத்துவேல் சிவராஜா ஆகியோா் தலைமையில், திருவாரூா், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, காரைக்கால், தஞ்சாவூா் மாவட்ட சக்திபீட, வழிபாட்டு மன்ற நிா்வாகிகள் செய்து உள்ளனா்.
