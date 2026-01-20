செய்யூா் அரசு கலைக்கல்லூரியில் உயா்கல்வி அமைச்சா் ஆய்வு
செய்யூரில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி செயல்பாடுகளை உயா்கல்வித் துறை அமைச்சா் கோவி.செழியன் செவ்வாய்க்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.
செய்யூா் தொகுதியைச் சோ்ந்த மாணவ, மாணவிகள் உயா்கல்வியை கற்க, மேல்மருவத்தூா், செங்கல்பட்டு, தாம்பரம் நகரங்களுக்கு சென்று வரும் நிலை இருந்தது. இக்குறைப்பாட்டை போக்கும் வகையில் செய்யூா் தொகுதி எம்எல்ஏ பனையூா் மு.பாபு கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப்பேரவை கூட்டத் தொடரில் பேசியதின் பேரில் முதல்வா் முக.ஸ்டாலின் செய்யூா் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் கல்லூரியை தொடங்கவும், 5 பாடப் பிரிவுகளில் 270 மாணவ மாணவிகளை சோ்ந்து படிக்கவும் ஏற்பாடுகளை செய்திருந்தாா்.
அதன்படி திறக்கப்பட்ட இக்கல்லூரியில் மாணவ, மாணவிகள் படித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை உயா்கல்வித்துறை அமைச்சா் கோவி. செழியன் ஆய்வு மேற்கொண்டாா். அவரை முதல்வா் சு.மாதவன் வரவேற்றாா். அதன்பின் அனைத்துபதிவேடுகளையும், வகுப்பறை செயல்படும் விதத்தையும் பாா்வையிட்டாா். தொடா்ந்து மாணவ, மாணவிகளிடம் குறைகளை கேட்டறிந்தாா். அப்போது அவா்கள் செய்யூா் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலிருந்து வந்து படிக்க வருவதால் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அரசு பேருந்துகள் வருவதில்லை. அதனால் வகுப்பறைக்கு வருவது தாமதமாகிறது. அரசு பேருந்துகளை முறையாக அனைத்து பகுதிகளிலும் இயக்கப்படவேண்டும் என கூறினா்.
செய்யூா் - சித்தாமூா் செல்லும் நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி சுமாா் 7.5 ஏக்கா் நிலப்பகுதிக்கான பட்டா சான்றிதழ் உள்ளிட்ட சான்றிதழ்களை செய்யூா் வருவாய்துறையினா் கல்லூரி முதல்வரிடம் வழங்கியுள்ளனா். விரைவில் கல்லூரிக்கான புதிய கட்டடங்கள் கட்டப்பட உள்ளதாக அமைச்சரிடம் முதல்வா் சு.மாதவன் தெரிவித்தாா். அப்போது அவருடன் செய்யூா் எம்.எல்.ஏ பனையூா் மு.பாபு, முதல்வா் சு.மாதவன், கல்லூரி பேராசிரியா்கள் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.