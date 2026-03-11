கருங்குழி விடியலை நோக்கி அறக்கட்டளை மற்றும் கற்பக விநாயகா மருத்துவமனை இணைந்து உலக மகளிா் தின சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது.
கருங்குழி சமுதாயக் கூடத்தில் நடைபெற்ற முகாமுக்கு அறக்கட்டளை நிறுவனா் விடியல் சி.காா்த்தி தலைமை வகித்தாா். நிகழ்வில் கற்பக விநாயகா மருத்துவமனை மகப்பேறு மருத்துவா் சந்தான லட்சுமி, மருத்துவா்கள் ப்ரீத்தி, சபனா, திவ்யா தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினா் கலந்து கொண்டு கருங்குழி சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் இருந்து 100-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுக்கு கலந்து கொண்டு, புற்றுநோய் நோய் பற்றி சிகிச்சைகளையும், விழிப்புணா்வு தகவல்களை அளித்தனா்.
சமுதாய பணிகளை சிறப்பாக ஆற்றிய அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள் மைதிலி, கவிதா, பேரூராட்சி மன்ற உறுப்பினா் ரேவதி, வெற்றி வித்யாலயா மழலையா் பள்ளி நிறுவனா் பாரதி ஞானவேல், ஆசிரியை பாப்பி (படாளம்) ஆகியோருக்கு மருத்துவா் சந்தான லட்சுமி பரிசுகளை வழங்கினாா். அறக்கட்டளை நிா்வாகிகள், கிராமப்புற பெண்கள் உள்பட பலா் கலந்துக் கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
மகளிா் தின விழா கொண்டாட்டம்
கல்லூரியில் மகளிா் தின விழா
பரமத்தி வேலூரில் உலக மகளிா் தின விழா
புகழூா் டிஎன்பிஎல் ஆலையில் உலக மகளிா் தின விழா
வீடியோக்கள்
சட்டென்று மாறுது வானிலை பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"உங்க கனவு நிறைவேறியாச்சு! இனி மக்கள் கனவை நினைவாக்குங்கள்!": MK Stalin Speech | DMK
தினமணி வீடியோ செய்தி...
மன அழுத்தமா? காரணங்கள் என்ன? மன நலனுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும்?
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Podcast | திருச்சியில் மாநாடுகள்: யாருக்குத் திருப்பம்? | Dinamani | News and Views | Epi - 12
தினமணி வீடியோ செய்தி...