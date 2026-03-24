Dinamani
செங்கல்பட்டு தோ்தல் பாா்வையாளா்கள் கைப்பேசி எண்கள் அறிவிப்பு

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 7 தொகுதிகளுக்கும் தோ்தல் பாா்வையாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டு அவா்களது கைப்பேசி எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

Updated On :24 மார்ச் 2026, 6:48 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சோழிங்கநல்லூா், பல்லாவரம், தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, திருப்போரூா், செய்யூா் (தனி), மதுராந்தகம் (தனி) ஆகிய தொகுதிகளுக்கு 7 பொதுப் பாா்வையாளா்கள், 5 தோ்தல் செலவின பாா்வையாளா்கள் மற்றும் ஒரு தோ்தல் பாா்வையாளா் (காவல்) என மொத்தம் 13 தோ்தல் பாா்வையாளா்கள் தோ்தல் ஆணையத்தினால் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். தோ்தல் பாா்வையாளா்களின் கைப்பேசி எண்கள்:

தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்கள்,தொகுதியின் பெயா்,பாா்வையாளரின் பெயா்,கைபேசி எண்

சோழிங்கநல்லூா்-ப்ரீத்தி மீனா 72008 43704, பல்லாவரம்-அவதேஷ் குமாா் திவாரி 72008 13704, தாம்பரம்-பிரகாஷ் ராஜ்ப்ரோஹித், 72009 54217, செங்கல்பட்டு-கமல் ப்ரீத் சிங் 72009 64217, திருப்போரூா்-அபிஜீத் அகா்வால், 72009 83704, செய்யூா் (தனி)-சௌரப் கஹா்வாா் 72008 24217, மதுராந்தகம் (தனி)-எட ராஜா பாபு 72006 94217.

செலவினப் பாா்வையாளா்கள்

சோழிங்கநல்லூா்-ராஜேஷ் குமாா் சாஹூ, 72008 98201, பல்லாவரம் மற்றும் தாம்பரம்

பட்டில் அக்ஷய் பத்மேகா் - 72009 17201, செங்கல்பட்டு-பாடே உமேஷ் சந்திரகாந்த், 72007 69201, திருப்போரூா் மற்றும்

செய்யூா்- சபரீஷ் 72007 51201, மதுராந்தகம்-அருண்குமாா் 72009 69201, தோ்தல் பாா்வையாளா் (காவல்) செங்கல்பட்டு மாவட்டம் ப்ரீத்தி பிரியதா்ஷினி 98945 82390 .

பெரம்பலூா் வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் ஆய்வு

