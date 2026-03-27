செங்கல்பட்டு

ஜமீன் எண்டத்தூரில் கொடி அணிவகுப்பு

News image
Updated On :26 மார்ச் 2026, 10:50 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

மதுராந்தகம் தொகுதிக்குட்பட்ட ஜமீன் எண்டத்தூரில் மத்திய பாதகாப்பு படையினா் மற்றும் சித்தாமூா் போலீஸாா் கலந்து கொண்ட கொடி அணிவகுப்பு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

ஜமீன் எண்டத்தூரில் பொதுமக்கள் எந்தவித அச்சமின்றி வாக்களிக்கவும், பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையில் மத்திய பாதுகாப்புப் படையினா் மற்றும் சித்தாமூா் போலீஸாா் நடத்திய கொடி அணிவகுப்புக்கு டிஎஸ்பி இளையராஜா தலைை வகித்தாா். மதுராந்தகம் போக்குவரத்து காவல் ஆய்வாளா் ராமமூா்த்தி மற்றும் சித்தாமூா் காவல்துறையினா் அனைத்து தெருக்களிலும் ஊா்வலமாக சென்றனா்.

தொடர்புடையது

சிதம்பரத்தில் எல்லை பாதுகாப்பு படையினா் கொடி அணிவகுப்பு

சிதம்பரத்தில் எல்லை பாதுகாப்பு படையினா் கொடி அணிவகுப்பு

பழனியில் துணை ராணுவப் படையினா் கொடி அணிவகுப்பு

பழனியில் துணை ராணுவப் படையினா் கொடி அணிவகுப்பு

மத்திய பாதுகாப்புப் படையினா் அணிவகுப்பு

மத்திய பாதுகாப்புப் படையினா் அணிவகுப்பு

மத்திய துணை ராணுவப் படையினா் கொடி அணிவகுப்பு

மத்திய துணை ராணுவப் படையினா் கொடி அணிவகுப்பு

வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!
வீடியோக்கள்

பக்தர்களுக்காக மழையில் நனைந்து வெய்யிலில் காயும் தெய்வம்! உறையூர் வெக்காளியம்மன்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

17 மணி நேரங்கள் முன்பு
'ஒரு நாள்' டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

'ஒரு நாள்' டிரைலர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026
2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS
வீடியோக்கள்

2021 தேர்தலில் நடந்தது இதுதான்! உடைத்துப் பேசிய OPS! | DMK | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026