சென்னை

பனி மூட்டம்: 11 விமான சேவைகள் ரத்து

தில்லி உள்ளிட்ட வடமாநிலங்களில் நிலவும் கடும் பனிமூட்டம் காரணமாக சென்னையில் 11 விமான சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டன.
அதன்படி சென்னையில் இருந்து தில்லி, ஜெய்ப்பூா், கொல்கத்தா செல்லும் 4 விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதுடன், தில்லி, பாட்னா உள்ளிட்ட இடங்களில் இருந்து சென்னைக்கு வரவேண்டிய 7 விமானங்களும் ரத்து செய்யப்பட்டன.

விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினா். எனினும், விமானங்கள் ரத்து குறித்து பயணிகளுக்கு முன்கூட்டியே தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு விட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

