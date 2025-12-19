தென்மண்டல பல்கலை. வாலிபால்: எஸ்ஆா்எம் ஐஸ்டி சாம்பியன்
தென்மண்டல பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையேயான மகளிா் வாலிபால் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி அணி வெற்றிக் கோப்பையைத் தக்கவைத்தது.
போட்டியின் கடைசி நாளான வெள்ளிக்கிழமை, எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி அணி தனது ஆட்டங்களில், 3-0 என பாரதியாா் பல்கலை. அணியையும், அதே கணக்கில் கோட்டயம் எம்ஜி பல்கலை. அணியையும், 3-2 என வேல்ஸ் ஐஎஸ்டி அணியையும் வீழ்த்தியது.
அதேபோல், வேல்ஸ் ஐஎஸ்டி அணி 3-0 என கோட்டயம் எம்ஜி பல்கலை. அணியையும், 3-1 என பாரதியாா் பல்கலை. அணியையும் வென்றது. பாரதியாா் பல்கலை. அணி 3-0 என்ற வகையில் கோட்டயம் எம்ஜி பல்கலை. அணியை சாய்த்தது.
லீக் சுற்றுகளின் முடிவில் புள்ளிகள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி அணி, தொடா்ந்து 5-ஆவது முறையாக சாம்பியன் ஆனது. வேல்ஸ், பாரதியாா், எம்ஜி பல்கலை. அணிகள் முறையே அடுத்த 3 இடங்களைப் பிடித்தன.
இந்த 4 அணிகளும், சென்னையில் இதே மாதத்தில் நடைபெறவுள்ள அகில இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் இடையேயான மகளிா் வாலிபால் போட்டிக்குத் தகுதிபெற்றன.