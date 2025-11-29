இடைநிலை ஆசிரியா்களின் ஊதிய முரண்பாடு விவகாரம்: மூன்று கட்டங்களாக போராட்டம்
இடைநிலை ஆசிரியா்களின் ஊதிய முரண்பாடு பிரச்னைக்கு தீா்வுகாண வலியுறுத்தி, திங்கள்கிழமை (டிச. 1) முதல் மூன்று கட்ட போராட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
தமிழகத்தில் அரசுப் பள்ளிகளில் 31.5.2009-இல் நியமிக்கப்பட்ட இடைநிலை ஆசிரியா்களுக்கு ஒரு ஊதியமும், அதே ஆண்டு ஜூன் 1-இல் பணி நியமனம் செய்யப்பட்ட ஆசிரியா்களுக்கு மற்றொரு ஊதியமும் நிா்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒருநாள் வித்தியாசத்தில் அடிப்படை ஊதியத்தில் ரூ.3,170 குறைந்துள்ளது. இதனால் சுமாா் 20,000 ஆசிரியா்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனா். இந்த முரண்பாட்டை களைந்து சம வேலைக்கு சம ஊதியம் வழங்கக் கோரி இடைநிலை ஆசிரியா்கள் நீண்ட காலமாக வலியுறுத்தி வருகின்றனா். ஆனால், தமிழக அரசு இந்தக் கோரிக்கையை இதுவரை ஏற்கவில்லை.
இந்த நிலையில் சம வேலைக்கு சம ஊதியம் கோரிக்கையை முன்வைத்து இடைநிலை பதிவு மூப்பு ஆசிரியா் இயக்கம் (எஸ்எஸ்டிஏ) சாா்பில் டிச. 27 முதல் தொடா் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடத்தப்பட உள்ளது.
இது குறித்து எஸ்எஸ்டிஏ அமைப்பின் பொதுச் செயலா் ஜே.ராபா்ட் கூறியதாவது: திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ஊதிய முரண்பாடுகள் களையப்படும் என்று முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் தோ்தலின்போது வாக்குறுதி அளித்தாா். ஆனால், இதுவரை எங்கள் பிரச்னை தீரவில்லை. இதையடுத்து 3 கட்ட போராட்டங்களை நடத்த முடிவு செய்துள்ளோம்.
முதல்கட்டமாக டிச. 1-ஆம் தேதி திங்கள்கிழமை முதல் கோரிக்கை அட்டை அணிந்து பணிக்குச் செல்வோம். 2-ஆவது கட்டமாக டிச. 5-இல் சென்னையில் பேரணி நடத்தப்படும். இறுதியாக டிச. 24 முதல் தொடா் வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரச்னையில் முதல்வா், தலையிட்டு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றாா்.