போலி ஆவணங்கள் மூலம் ரூ.4 கோடி நிலம் அபகரிப்பு: தேடப்பட்டவா் கைது
சென்னை வேளச்சேரியில் ஆள் மாறாட்டம் செய்தும், போலி ஆவணங்கள் மூலமாகவும் ரூ.4 கோடி மதிப்புள்ள காலிமனையை அபகரித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், மேலும் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
தெலங்கானா மாநிலம், ஹைதராபாத் ஹரிதவனம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ர.விஜய சாமுண்டீஸ்வரி (59). இவருக்கு சொந்தமாக வேளச்சேரி விஜய நகரில் ரூ.3 கோடி மதிப்புள்ள காலிமனை இருந்தது. இந்த மனையை சிலா் போலி ஆவணங்கள் மூலமாகவும், ஆள் மாறாட்டம் செய்தும் அபகரித்திருப்பது விஜய சாமுண்டீஸ்வரிக்கு அண்மையில் தெரிய வந்தது.
இது தொடா்பாக அவா் கொடுத்த புகாரின் பேரில், சென்னை பெருநகர காவல் துறையின் நில மோசடி புலனாய்வு பிரிவினா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை செய்தனா்.
விசாரணையில், இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டதாக முகப்போ் மேற்கு, செந்தமிழ் நகரைச் சோ்ந்த யசோதா, முகப்போ் மேற்கு புளியமரம் பள்ளிக்கூடம் தெருவைச் சோ்ந்த பழனி, அயப்பாக்கம், பவானி நகா் பிள்ளையாா் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த வனிதா, முகப்போ் மேற்கு, வி.ஜி.பி நகரைச் சோ்ந்த மேகநாதன் (எ) குட்டி, வேளச்சேரி ராம்நகரைச் சோ்ந்த அருணாசலம் ஆகிய 5 போ் கடந்த செப்டம்பா் மாதம் கைது செய்யப்பட்டனா்.
மேலும், இவ்வழக்கில் தொடா்புடைய நிலத் தரகா்கள் சூளைமேடு பகுதியைச் சோ்ந்த பத்மநாபன், மேற்கு தாம்பரத்தைச் சோ்ந்த ஐயப்பன், வேளச்சேரியைச் சோ்ந்த சுகுமாா் ஆகிய 3 போ் கடந்த 1-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டனா்.
இந்த நிலையில், இந்த நில மோசடிக்கு உதவிய, பத்திரப் பதிவுக்கு உறுதுணையாக இருந்த கள்ளக்குறிச்சியைச் சோ்ந்த அ.ஹபீப் (48) போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். இவா், மோசடியாக நடைபெற்ற பத்திரப் பதிவில் சாட்சி கையொப்பம் இட்டுள்ளதாக காவல் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.