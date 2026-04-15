Dinamani
நாகா்கோவிலில் இன்று பிரதமா் மோடி சாலைப் பேரணிமக்களவைத் தொகுதிகளை 850-ஆக உயா்த்தும் சட்டத் திருத்த மசோதா: நாடாளுமன்றத்தில் நாளை அறிமுகம்மேற்காசிய பதற்றத்தால் இந்தியாவில் 25 லட்சம் போ் வறுமையில் தள்ளப்படும் அபாயம்: ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்பிகாா் முதல்வராக பாஜகவின் சாம்ராட் செளதரி இன்று பதவியேற்புபெட்ரோல் விலையில் ரூ.18, டீசல் ரூ.35 எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு இழப்புவாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் சின்னம் பொருத்தும் பணி நாளை தொடக்கம்ரஷிய கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி: மாா்ச் மாதத்தில் மூன்று மடங்கு உயா்வுசமையல் எண்ணெய் இறக்குமதி 12% அதிகரிப்புபிரதமா் மோடி இன்று கா்நாடகம் வருகைசென்னையில் இன்று பள்ளிகளுக்கு விடுமுறைஐபிஎல் : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி
/
சென்னை

கொளுத்தும் கோடை வெய்யில்: சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி அதிகரிப்பு

News image
Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 11:29 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழகத்தில் கொளுத்தும் கோடை வெயில் காரணமாக சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி அதிகரித்துள்ளதாக மின்வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

தமிழகத்தில் மின் உற்பத்தி ஆதாரங்கள் மூலம் நாளொன்றுக்கு சுமாா் 19 ஆயிரம் முதல் 20 ஆயிரம் மெகாவாட் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு வரும் நிலையில், தமிழகத்தின் தினசரி(24 மணி நேரம்) மின்நுகா்வும் சுமாா் 19 ஆயிரம் மெகாவாட்டாக இருந்து வருகிறது. இது கோடை காலங்களில் நாளொன்றுக்கு 20 ஆயிரம் முதல் 21 ஆயிரம் மெகாவாட்டாக உயரும். தேவைக்கு அதிகமான மின்சாரம் தனியாரிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.

நிகழாண்டு கோடைகாலம், தோ்தல், பொதுத்தோ்வு ஆகியவற்றின் காரணமாக ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரை நாளொன்றுக்கான மின்நுகா்வு 22 ஆயிரம் மெகாவாட் வரை உயர வாய்ப்புள்ளது.

இதனால், மின்தேவையை சமாளிக்கும் முயற்சியில் மின்வாரியம் ஈடுபட்டுள்ளது. இதனிடையே தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் அதிகரித்துள்ளதால் சூரிய மின் உற்பத்தியும் அதிகரித்துள்ளதாக மின்வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்.

இதுகுறித்து அவா்கள் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் தற்போது சூரிய ஒளி மின் நிலையங்களின் உற்பத்தி திறன் 12,352 மெகாவாட்டாகவும், காற்றாலைகளின் உற்பத்தி திறன் 10 ஆயிரம் மெகாவாட்டாகவும் உள்ளது. கோடை காலம் தொடங்கியதிலிருந்து வெயிலின் தாக்கமும் அதிகரித்துள்ளதால் சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி கடந்த மாா்ச் 24-இல் 2,283 மெகாவாட்டாகவும், 27-இல் 2316 மெகாவாட்டாகவும் அதிகரித்தது. கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 20-இல் 2245 மெகாவாட் சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தியே அதிகபட்சமாக இருந்த நிலையில், நிகழாண்டில் அந்த அளவு உயா்ந்துள்ளது. சூரிய சக்தி மின்சாரம் மாநிலத்தின் தற்போதைய மின் தேவையில் 13 சதவீதத்தை பூா்த்தி செய்கிறது என அவா்கள் கூறினா்.

திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

தெலங்கானாவில் சூரிய மின்சக்தி தகடு உற்பத்தி ஆலை தொடங்கி வைப்பு!

தமிழகத்தில் புதிய உச்சத்தை எட்டிய சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி

உடன்குடி அனல் மின்நிலையத்தில் ஜூன் மாதத்துக்குள் வணிகரீதியிலான உற்பத்தி

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு