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சென்னை

முதியவா் கொலை வழக்கு: இரு பெண்கள் உள்பட மூவா் கைது

சென்னை காசிமேட்டில் சொத்து தகராறில் தாக்கப்பட்ட முதியவா் இறந்த வழக்கில், இரு பெண்கள் உள்பட 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

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கோப்புப் படம்

Updated On :1 ஆகஸ்ட் 2026, 5:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை காசிமேட்டில் சொத்து தகராறில் தாக்கப்பட்ட முதியவா் இறந்த வழக்கில், இரு பெண்கள் உள்பட 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

காசிமேடு காசிமா நகா் 2-ஆவது தெருவைச் சோ்ந்தவா் மா.பாக்கியசாமி (62). இவருக்கும், அதே பகுதியில் வசிக்கும் அவரது நெருங்கிய உறவினா்களுக்கும் இடையே சொத்துத் தகராறு இருந்து வந்தது.

இந்நிலையில் பாக்கியசாமி கடந்த மே மாதம் 15-ஆம் தேதி வீட்டில் இருந்தபோது, சொத்து பிரச்னை தொடா்பாக அவரது உறவினா்கள் அங்கு வந்தனா். அங்கு இரு தரப்பினரும் சொத்து பிரச்னை தொடா்பாக தகராறு ஏற்பட்டு, பாக்கியசாமியை உறவினா்கள் தாக்கி, கீழே தள்ளினா். இதில் தலையில் பலத்த காயமடைந்த பாக்கியசாமி, ஆழ்வாா்பேட்டையில் உள்ள ஒரு தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவா் வியாழக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

இது குறித்து காசிமேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, பாக்கியசாமின் உறவினா்கள் காசிமேடு காசிமா நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த தா.பெலிக்ஸ் (56), தண்டையாா்பேட்டை பகுதியைச் சோ்ந்த பி.ராசாத்தி (74), கோடம்பாக்கம் பகுதியைச் சோ்ந்த சை.ஜூலியட் (66) ஆகிய 3 பேரை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனா்.

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