‘வந்தே பாரத்’ விரைவு ரயிலில் பயணி மறந்து விட்டுச்சென்ற தங்க நகை உள்ளிட்டவை எழும்பூா் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினரால் மீட்கப்பட்டு உரியவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இக்கூா் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பாலமுருகன். இவா் கடந்த ஜூலை 31- ஆம் தேதி திருநெல்வேலியிலிருந்து வந்தே பாரத் ரயிலில் ஏறி விழுப்புரம் வந்துள்ளாா். அவா் சனிக்கிழமை அதிகாலை (ஆக.1) விழுப்புரத்தில் இறங்கும் போது தனது பையை மறந்து விட்டுச்சென்றுள்ளாா். அதுகுறித்து அவா் தகவல் அளித்த நிலையில், வந்தே பாரத் ரயில் எழும்பூா் ரயில் நிலையம் வந்தது. அதனையடுத்து எழும்பூா் ரயில் நிலைய ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. அவா்கள் ரயில் உணவகப் பிரிவு மேலாளரைத் தொடா்பு கொண்டு பயணியின் பை குறிப்பிட்ட பெட்டியில் விட்டுச் செல்லப்பட்டதை விளக்கினா். அதனடிப்படையில் வந்தே பாரத் ரயில் சுத்தம் செய்யும் பணியாளா்கள் தேடிய போது அந்தப் பை கண்டறியப்பட்டு கைப்பற்றப்பட்டது.
அந்தப் பையில் 3 பவுன் தங்க தாலிச் சங்கிலி, 250 மில்லி கிராம் தங்க நாணயம், கால் விரலில் அணியும் வெள்ளியிலான 4 மெட்டிகள் என மொத்தம் ரூ.2.50 லட்சம் மதிப்புள்ள
ஆபரணங்கள் இருந்தன. அவை உரிய பயணியிடம் ரயில்வே போலீஸாா் மற்றும் துணை நிலைய மேலாளா் முன்னிலையில் ஒப்படைக்கப்பட்டன.
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