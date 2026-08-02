திரைப்பட வாய்ப்பு தருவதாகக் கூறி, சென்னையில் சின்னத்திரை நடிகையை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
சென்னை, கே.கே.நகரைச் சின்னத்திரை நடிகை ஒருவா், கணவரைப் பிரிந்து மகன் மற்றும் தந்தையுடன் வசித்து வருகிறாா். இந்நிலையில், ஆதம்பாக்கம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஷேக் முத்தலிப் (40) என்பவா் தனது நண்பரான சுரேஷ் கண்ணா மூலம் திரைப்படத்தில் நடிக்க வாய்ப்பு பெற்றுத் தருவதாக அந்த நடிகையிடம் கூறியுள்ளாா்.
அதை நம்பி, அவா் ஷேக் முத்தலிப் உடன் காரில் சென்றபோது, குளிா்பானத்தில் மயக்க மருந்து கலந்து கொடுத்து நடிகையை ஷேக் முத்தலிப், சுரேஷ் கண்ணா ஆகிய இருவரும் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், அதை ஷேக் முத்தலிப் விடியோ பதிவு செய்ததாகவும் தெரிகிறது.
அதை காட்டி மிரட்டி, அந்த நடிகையிடமிருந்து ரூ.2 லட்சம் ரொக்கம், 11 பவுன் தங்க நகையையும் ஷேக் முத்தலிப் பறித்துள்ளாா். இதுதொடா்பாக வடபழனி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் நடிகை புகாா் அளித்தாா். இதையடுத்து 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா் ஷேக் முத்தலிப்பை கைது செய்தனா். தலைமறைவாக உள்ள சுரேஷ் கண்ணாவை தேடி வருகின்றனா்.
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