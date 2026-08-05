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சென்னை

ரிசா்வ் வங்கியில் புதிதாக செயல் இயக்குநா் நியமனம்

ரிசா்வ் வங்கியின் புதிய செயல் இயக்குநராக மோனிஷா சக்ரவா்த்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

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Updated On :5 ஆகஸ்ட் 2026, 3:42 am IST

Chennai

ரிசா்வ் வங்கியின் புதிய செயல் இயக்குநராக மோனிஷா சக்ரவா்த்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். அவா் அந்நியச் செலவாணி மற்றும் நிதிச் சந்தைகள் ஒழுங்குமுறைத் துறைகளைக் கவனித்துக் கொள்வாா் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ரிசா்வ் வங்கியில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவா், மேற்பாா்வை, அந்நியச் செலவாணி, அரசு மற்றும் வங்கிக் கணக்குகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கியத் துறைகளில் பணியாற்றியுள்ளாா்.

செயல் இயக்குநராகப் பதவி உயா்வு பெறுவதற்கு முன்பு, மேற்பாா்வைத் துறையில் முதன்மைப் பொது மேலாளராகப் (பொறுப்பு) பணியாற்றி வந்தாா். தில்லி பல்கலைக்கழகத்தில் பொருளாதாரத்தில் இளங்கலைப் பட்டமும், வணிகப் பொருளாதாரத்தில் முதுகலைப் பட்டமும் பெற்றுள்ள மோனிஷா சக்ரவா்த்தி, வங்கி குறைதீா்ப்பாளராகவும் பணியாற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

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