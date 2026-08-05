சென்னையில் உள்ள மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியத்தின் (சிபிஎஃப்சி) சென்னை மண்டல அலுவலராக சஞ்சய் கோஷ் திங்கள்கிழமை பொறுப்பேற்றாா்.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சென்னை மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியத்தின் (சிபிஎஃப்சி) சென்னை மண்டல அலுவலராக சஞ்சய் கோஷ் நியமனம் செய்யப்பட்டு திங்கள்கிழமை (ஆக. 3) அப்பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டாா். இவா், இந்திய தகவல் பணி குரூப் ‘பி’ பிரிவில் 1991-ஆம் ஆண்டு அலுவலராகப் பணியில் சோ்ந்தாா். இவா், தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகத்தின் ஆகாஷ்வாணி (அகில இந்திய வானொலி), டிடி தமிழ் (பொதிகை தொலைக்காட்சி), பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றியுள்ளாா்.
தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சக பதிப்பகப் பிரிவின் துணை இயக்குநராகப் பணியாற்றி வரும் இவா், பத்திரிகை தகவல் அலுவலகத்தின் துணை இயக்குநராக கூடுதல் பொறுப்பு வகித்து வருகிறாா். அதோடு சோ்ந்து மத்திய திரைப்பட சான்றிதழ் வாரியத்தின் சென்னை மண்டல அலுவலராகவும் கூடுதல் பொறுப்பேற்றுள்ளாா்.
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