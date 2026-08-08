கொளத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி வாக்கு சரிபாா்ப்புக்கு பின்னரும் திமுக சாா்பில் இயந்திரப் பிரச்னை குறித்து தெளிவுபடுத்த மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
கொளத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தோல்வியடைந்தாா். இந்த நிலையில், அந்தத் தொகுதியின் 14 வாக்குச்சாவடிகளின் வாக்குகள் சரிபாா்க்கப்படவேண்டும் என திமுக சாா்பில் தோ்தல் ஆணையத்திடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து செந்னை சிந்தாதிரிப்பேட்டையில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு மையத்தில் கடந்த ஜூலை 29 ஆம் தேதி தொடங்கிய வாக்குகள் சரிபாா்ப்பு பணி கடந்த 4-ஆம் தேதி நிறைவடைந்தது.
வாக்கு சரிபாா்ப்பு பணி முடிந்த நிலையில், திமுக வழக்குரைஞா்கள் பிரிவு சாா்பில் சரிபாா்ப்புப் பணியின்போது வாக்குப்பதிவு இயந்திரம் பழுதடைந்ததற்கான ஆவணத்தை பெல் நிறுவனத்திடம் இருந்து பெற்றுத் தர வேண்டும் என மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். மனு மீது தோ்தல் ஆணைய அறிவுரைப்படி செயல்படுவோம் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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