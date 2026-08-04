கொளத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியின் 14 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்கு எண்ணிக்கை சரிபாா்ப்பு ஒரு வாக்குச்சாவடிக்காகக் கூடுதலாக ஒரு நாள் நீட்டிக்கப்பட்டு புதன்கிழமையுடன் நிறைவடைகிறது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
சென்னை கொளத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக தலைவா் மு.க.ஸ்டாலின் தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்தாா். இந்த நிலையில், தொகுதியின் குறிப்பிட்ட 14 வாக்குச்சாவடிகளின் வாக்குகள் சரிபாா்க்க வேண்டும் என திமுக தரப்பில் தோ்தல் ஆணையத்திடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து திமுக முகவா்கள் முன்னிலையில் கடந்த ஜூலை 29-ஆம் தேதி சிந்தாதிரிப்பேட்டை மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திர பாதுகாப்பு மையத்தில் வாக்குகள் சரிபாா்ப்பு தொடங்கியது.
இதற்கிடையே கடந்த ஜூலை 31-ஆம் தேதி வாக்கு இயந்திரங்களில் பிரச்னை ஏற்பட்டதாகக் கூறப்பட்ட நிலையில், வாக்கு சரிபாா்ப்பை திமுக தரப்பில் புறக்கணிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனாலும், தோ்தல் ஆணைய விதிமுறைப்படி வாக்கு சரிபாா்ப்பு தொடரும் என மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலா் ஜி.எஸ்.சமீரன் அறிவித்தாா்.
இதையடுத்து ஆக. 2-ஆம் தேதி மீண்டும் திமுகவினா் வாக்கு சரிபாா்ப்பில் பங்கேற்றனா். அதன்படி, செவ்வாய்க்கிழமை (ஆக. 4) 7-ஆவது நாளாக வாக்குகள் சரிபாா்க்கப்பட்டன. ஆனால், திமுக புகாா் கூறி புறக்கணித்த நாளில் ஏற்பட்ட தாமதத்தால் மேலும் ஒரு வாக்குச்சாவடி வாக்குகள் சரிபாா்க்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
ஆணையம் வாய்ப்பளித்த 7 நாள்கள் செவ்வாய்க்கிழமையே முடிந்த நிலையில், புதன்கிழமை ஒரு வாக்குச்சாவடி வாக்குகள் சரிபாா்க்கும் பணி நடைபெறவுள்ளதாகக் கூடுதல் தோ்தல் அலுவலா் க.கற்பகம் தெரிவித்தாா்.
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