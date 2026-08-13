ஊதிய உயா்வு கோரி ‘மக்களைத் தேடி’ மருத்துவப் பணியாளா்கள் போராட்டம்

ஊதிய உயா்வு கோரி ‘மக்களைத் தேடி’ மருத்துவப் பணியாளா்கள் சென்னை சிவானந்தா சாலையில் புதன்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
தமிழகம் முழுவதும் சா்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தம், இதய நோய், சிறுநீரக பாதிப்புகள், டயாலிசிஸ் சிகிச்சை தேவைப்படுவோருக்கு வீடுகளுக்கே சென்று மருந்துகளையும், சிகிச்சைகளையும் வழங்கும் மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்டம் கடந்த 2021-இல் தொடங்கப்பட்டது. அதன் கீழ் 3 கோடிக்கும் மேற்பட்டோா் பயன் பெற்ாக மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். இத்திட்டத்துக்கு ஐ.நா. சபை விருதும் முந்தைய ஆட்சியில் கிடைக்கப் பெற்றது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் 11,000-க்கும் மேற்பட்டோா் தற்காலிக அடிப்படையில் பணியாற்றி வருகின்றனா். ஒவ்வொருவருக்கும் மாதந்தோறும் ரூ.5,500 ஊதியம் வழங்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ஊதிய உயா்வு கோரி சென்னையில் மக்களைத் தேடி மருத்துவப் பணியாளா்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இது குறித்து, அவா்கள் கூறியதாவது:
மக்களைத் தேடி மருத்துவம் திட்டத்தின் கீழ் 8,713 போ் கிராமப்புறங்களிலும், 2,256 போ் நகா்ப்புறங்களிலும் பணியாற்றி வருகிறோம். மருந்துகளை விநியோகிப்பதுடன் நில்லாமல், மருத்துவமனை சாா்ந்த சில பணிகளிலும் எங்களை ஈடுபடுத்துகின்றனா். இதற்காக சொந்த பணத்தைச் செலவு செய்து பயணிக்க வேண்டியுள்ளது.
ரூ.5,500 ஊதியத்தை வைத்துக் கொண்டு இந்த செலவுகளை மேற்கொள்வது சாத்தியமில்லை. எனவே, எங்களுக்கான ஊதியத்தை ரூ.15,000-ஆக உயா்த்த வேண்டும். திட்டப் பணிகளுக்கான செலவை அரசே ஏற்றுக் கொள்வதுடன், எங்களைப் பணி நிரந்தரம் செய்யவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றனா்.
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