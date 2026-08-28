இணையவழி மோசடி: வங்கதேச நபா்களுடன் தொடா்புடைய இருவா் கைது: 45 புதிய கைப்பேசிகள் பறிமுதல்
வங்கதேசத்தில் இருந்து செயல்படும் இணையவழி மோசடிக் கும்பலுடன் தொடா்புடைய இருவரை லக்னெள மற்றும் கொல்கத்தாவில் நடத்தப்பட்ட தனித்தனி சோதனைகளில் தில்லி காவல் துறை கைதுசெய்துள்ளது.
கோப்புப் படம்
வங்கதேசத்தில் இருந்து செயல்படும் இணையவழி மோசடிக் கும்பலுடன் தொடா்புடைய இருவரை லக்னெள மற்றும் கொல்கத்தாவில் நடத்தப்பட்ட தனித்தனி சோதனைகளில் தில்லி காவல் துறை கைதுசெய்துள்ளது.
அவா்களிடமிருந்து 50 கைப்பேசிகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக அதிகாரி ஒருவா் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சாதனங்களில், சுமாா் ரூ. 25 லட்சம் மதிப்புள்ள 45 புதிய, விலையுயா்ந்த கைப்பேசிகளும் அடங்கும் என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
இதுதொடா்பாக காவல் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது: இணையவழி மோசடி மூலம் பெறப்பட்ட கிரெடிட் காா்டு விவரங்களைப் பயன்படுத்தி வாங்கப்பட்ட கைப்பேசிகளைப் பெற்ற இருவரும், அவற்றை வங்கதேசத்திற்கு அனுப்புவதற்காக அக்கும்பலின் பிற உறுப்பினா்களிடம் வழங்கினா்.
ரூ.2.68 லட்சம் மதிப்பிலான மோசடி குறித்து தேசிய இணையக் குற்றப் புகாரளிப்பு இணையதளத்தில் கடந்த ஆக.7-ஆம் தேதி புகாா் பெறப்பட்டதைத் தொடா்ந்து இந்த விவகாரம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.
பாதிக்கப்பட்ட நபா் சமூக ஊடக விளம்பரம் ஒன்றின் மூலம் கிரெடிட் காா்டு பெறுவதற்கு முயற்சித்தாா். பின்னா், வங்கிப் பிரதிநிதி என்று கூறிக்கொண்ட நபா் ஒருவா் குறுஞ்செய்தி செயலி மூலம் அவரைத் தொடா்புகொண்டு, ஒரு போலி செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்ய அவருக்கு அறிவுறுத்தினாா்.
சரிபாா்ப்பு என்ற பெயரில் அவரது தனிப்பட்ட மற்றும் கிரெடிட் காா்டு விவரங்களைப் பெற்றுக்கொண்ட அந்த நபா், அழைப்பில் அவரிடம் பேசிக்கொண்டே இருந்தாா். அதே நேரத்தில், இ-காமா்ஸ் தளங்கள் வழியாக அவரது கிரெடிட் காா்டுகளைப் பயன்படுத்தி ரூ.2.68 லட்சம் மதிப்பிலான அங்கீகரிக்கப்படாத பணப் பரிவா்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பாரத நியாய சம்ஹிதா (பிஎன்எஸ்) சட்டத்தின் தொடா்புடைய பிரிவுகளில் இ-வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. தொழில்நுட்ப மற்றும் நிதிசாா் பகுப்பாய்வில், மோசடியாளா்கள் பல இடங்களிலிருந்து செயல்பட்டதும், அவா்களுக்கு வங்கதேசத்தில் இருந்து செயல்படும் மோசடியாளா்களுடன் தொடா்பு இருந்ததும் தெரியவந்தது.
மோசடியாக வாங்கப்பட்ட கைப்பேசிகள் லக்னெள, கொல்கத்தா மற்றும் தன்பாத் ஆகிய இடங்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட்டதையும், போலி சிம் காா்டுகள் மேற்கு வங்கத்தின் 24 பா்கானாஸ் பகுதியுடன் தொடா்புடையதாக இருந்ததையும் விசாரணையில் காவல் துறை கண்டறிந்தது
கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில், லக்னெள மற்றும் கொல்கத்தாவிற்கு இரண்டு குழுக்கள் அனுப்பப்பட்டன. லக்னெளவில் உள்ள ஒரு தனியாா் விடுதியில் சோதனை நடத்திய குழுவினா், கொல்கத்தாவைச் சோ்ந்த முகமது ரஷீத் நியாஸ் (எ) டேனிஷ் (21) என்பவரைக் கைது செய்து, அவரிடமிருந்து 19 கைப்பேசிகளைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
விசாரணையின்போது, அக்கும்பலின் பிற உறுப்பினா்களின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் புதிய கைப்பேசிகளைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காகத் தனது கூட்டாளியான முகமது ஆசிஃப் உடன் கொல்கத்தாவிலிருந்து வந்ததாக ரஷீத் ஒப்புக்கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், ஆசிஃப் சுமாா் 30 புதிய கைப்பேசிகளை லக்னெளவிலிருந்து கொல்கத்தாவிற்கு எடுத்துச் சென்றதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
இதனைத் தொடா்ந்து, கொல்கத்தா குழுவினா் ஆசிஃப் (29) என்பவரைக் கைது செய்து, அவரிடமிருந்து 31 புதிய கைப்பேசிகளைப் பறிமுதல் செய்தனா். மீட்கப்பட்ட 50 கைப்பேசிகளில், ஐபோன்கள் உள்ளிட்ட 45 கைப்பேசிகள் அதிக மதிப்புள்ள புத்தம் புதியவை. இவற்றின் மொத்த மதிப்பு சுமாா் ரூ.25 லட்சம். குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் ஐந்து கைப்பேசிகளும் மீட்கப்பட்டன.
இந்தக் குற்றக் கும்பலின் மற்ற உறுப்பினா்களை அடையாளம் காணவும், எல்லை தாண்டிய இக்குற்றச் சங்கிலித் தொடரின் முழுமையான பரிமாணத்தை அறியவும் மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகக் காவல் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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