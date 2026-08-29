FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER
The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தமிழகம் முழுவதும் 12,921 இடங்களை கண்காணிக்கும் ‘சிங்கப்பெண்’ படைஉஸ்பெகிஸ்தான், கிா்கிஸ்தானுக்கு பிரதமா் மோடி இன்று பயணம்: எஸ்இஓ உச்சிமாநாட்டில் பங்கேற்கிறாா்மத்திய இருப்பில் 30% வெங்காயம் அழுகிவிட்டதாக வெளியாகும் தகவல் தவறானது: மத்திய அரசுநேபாளத்தில் மீண்டும் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை: உயிரிழப்பு-579, மாயம்-2,000 போ் நேபாள பெருவெள்ளம் 320 இந்தியா்கள் மாயம்

செப். 3-இல் அஞ்சல் துறை குறைகேட்பு முகாம்

சென்னை வடக்கு கோட்டம் அஞ்சல் துறை சாா்பில் செப். 3-ஆம் தேதி வாடிக்கையாளா்களுக்கான குறைகேட்பு கூட்டம் நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய அஞ்சல் துறை

Published On :29 ஆகஸ்ட் 2026, 6:25 am IST

சென்னை வடக்கு கோட்டம் அஞ்சல் துறை சாா்பில் செப். 3-ஆம் தேதி வாடிக்கையாளா்களுக்கான குறைகேட்பு கூட்டம் நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து சென்னை வடக்கு கோட்ட அஞ்சல் துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சென்னை வடக்கு கோட்டத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் அஞ்சலகங்களில் உள்ள வாடிக்கையாளா்களின் குறைகளுக்குத் தீா்வுகாணும் வகையில், அஞ்சல் துறையின் வடக்கு கோட்ட முதுநிலைக் கண்காணிப்பாளா் தலைமையில் சென்னை, எழும்பூா், எத்திராஜ் சாலை, 4-ஆவது தளத்தில் உள்ள அஞ்சல் அலுவலகத்தில் செப். 3-இல் குறைகேட்பு முகாம் நடைபெறும்.

மேலும், வாடிக்கையாளா்கள் தங்களது புகாா்களை சாதாரண அல்லது விரைவு தபால் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் செப். 1-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பண்பொழி, குற்றாலம் கோயில்களில் செப். 1 முதல் கைப்பேசிக்கு தடை

பண்பொழி, குற்றாலம் கோயில்களில் செப். 1 முதல் கைப்பேசிக்கு தடை

பி.எட். சோ்க்கை: செப். 4 இறுதி

பி.எட். சோ்க்கை: செப். 4 இறுதி

நெல்லையில் செப்.19-இல் தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாம்

நெல்லையில் செப்.19-இல் தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாம்

கூடலழகா் கோயிலுக்குள் கைப்பேசிக்குத் தடை

கூடலழகா் கோயிலுக்குள் கைப்பேசிக்குத் தடை

விடியோக்கள்

கார் பந்தயம்! கலைஞர் பேனா..! பேரவையில் காரசார விவாதம்! | Sengottaiyan | KN Nehru | Udhayanidhi

கார் பந்தயம்! கலைஞர் பேனா..! பேரவையில் காரசார விவாதம்! | Sengottaiyan | KN Nehru | Udhayanidhi

ஆதாரத்தைக் காட்டிதான் பேசுகிறார்! எ.வ. வேலு Vs அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK

ஆதாரத்தைக் காட்டிதான் பேசுகிறார்! எ.வ. வேலு Vs அமைச்சர் நிர்மல் குமார் | TVK | DMK