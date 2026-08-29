செப். 3-இல் அஞ்சல் துறை குறைகேட்பு முகாம்
சென்னை வடக்கு கோட்டம் அஞ்சல் துறை சாா்பில் செப். 3-ஆம் தேதி வாடிக்கையாளா்களுக்கான குறைகேட்பு கூட்டம் நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய அஞ்சல் துறை
சென்னை வடக்கு கோட்டம் அஞ்சல் துறை சாா்பில் செப். 3-ஆம் தேதி வாடிக்கையாளா்களுக்கான குறைகேட்பு கூட்டம் நடைபெறும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சென்னை வடக்கு கோட்ட அஞ்சல் துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சென்னை வடக்கு கோட்டத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் அஞ்சலகங்களில் உள்ள வாடிக்கையாளா்களின் குறைகளுக்குத் தீா்வுகாணும் வகையில், அஞ்சல் துறையின் வடக்கு கோட்ட முதுநிலைக் கண்காணிப்பாளா் தலைமையில் சென்னை, எழும்பூா், எத்திராஜ் சாலை, 4-ஆவது தளத்தில் உள்ள அஞ்சல் அலுவலகத்தில் செப். 3-இல் குறைகேட்பு முகாம் நடைபெறும்.
மேலும், வாடிக்கையாளா்கள் தங்களது புகாா்களை சாதாரண அல்லது விரைவு தபால் அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் செப். 1-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பலாம் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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