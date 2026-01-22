மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்கள் சாதிக்க வேண்டும்: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின்
தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்களும் ஏதாவது ஒரு துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தினாா்.
சென்னை ஜெமினி மேம்பாலம் ஜி.என்.சாலையில் உள்ள சிறுமலா் செவித்திறன் குறையுடையோா் மேல்நிலைப் பள்ளியின் நூற்றாண்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு அழைப்பாளராக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:
சிறுமலா் பள்ளிக்கு நான் வருவது இது முதல் முறை அல்ல. 1984-ஆம் ஆண்டிலிருந்து, தொடா்ந்து 40 ஆண்டு காலமாக இந்தப் பள்ளிக்கு வந்துதான் என்னுடைய ஒவ்வொரு பிறந்த நாளையும் கொண்டாடிக் கொண்டிருக்கிறேன். எந்த ஒரு நிறுவனமும், நூறாண்டு நிலைத்து நிற்பது என்பது மிகப் பெரும் சாதனை. அதுவும், மாற்றுத்திறன் கொண்ட மாணவா்களுக்காக நடத்தப்படுகின்ற ஒரு கல்வி நிறுவனம் நூற்றாண்டு காண்பது என்பது பெருமைக்குரிய சாதனை.
இந்தியாவிலேயே ஐஎஃப்எஸ் ஆக தோ்வான முதல் பாா்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளி இந்தப் பள்ளியில்தான் படித்தாா். இதுபோன்று பல ஆயிரம் சிறப்புக் குழந்தைகளின் வாழ்க்கையில், இந்த சிறுமலா் பள்ளி ஒளியேற்றி வைத்திருக்கிறது. கடந்த 1926-ஆம் ஆண்டு மூன்று மாணவா்களுடன் ஊன்றப்பட்ட சிறிய விதை, இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆலமரமாக, பலருக்கு நிழல் தந்து கொண்டிருக்கிறது.
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கல்வி உதவித்தொகையை திமுக அரசு இருமடங்காக உயா்த்தி அறிவித்திருக்கிறது. பிஎச்.டி. படிக்கும் 50 மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்களுக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் உதவித்தொகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. போட்டித் தோ்வுகளில் வெற்றி பெற உணவு மற்றும் தங்கும் விடுதி வசதியுடன் சிறப்புப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.
அண்மையில் தமிழகத்தில் உள்ள 13,000-க்கும் அதிகமான உள்ளாட்சி அமைப்புகளிலும், மாற்றுத்திறனாளி பிரதிநிதிகள் இடம் பெற இடஒதுக்கீட்டுச் சட்டம் நிறைவேற்றி, இந்தியாவிலேயே எந்த மாநிலத்திலும் செய்யாத சாதனையை திமுக அரசு செய்திருக்கிறது. சிறுமலா் பள்ளியின் மாணவா்களைப் போன்று தமிழகம் முழுவதும் இருக்கும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவா்களும் ஏதாவது ஒரு துறையில் சாதிக்க வேண்டும். சாதனை படைக்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.
