கணவர் இல்லாமல் பெண்களால் சாதிக்க முடியாது: லதா ரஜினிகாந்த்

கணவர் இல்லாமல் ஒரு பெண்ணால் எதையும் சாதிக்க முடியாது என லதா ரஜினிகாந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த்தின் மனைவி லதா ரஜினிகாந்த் இன்று சென்னையில் நடைபெற்ற, பாரத் சேவா அமைப்பின் முதலாம் ஆண்டு நிறைவு விழாவில் கலந்துகொண்டு பேசினார்.
பேச்சின்போது, தன் கணவர் ரஜினிகாந்த் குறித்து பெருமையாகக் கூறினார்.
முக்கியமாக, “வீட்டில் கணவர் துணையில்லாமல் பெண்களால் வாழ்க்கையில் எதையும் சாதிக்க முடியாது. என் முயற்சிகள் அனைத்தையும் என் கணவருக்கு அர்ப்பணிப்பதுடன் அவருக்கு தலைவணங்கி நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன் ” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
summary
actor rajinikanth's wife latha rajinikanth shares her emotional thoughts about husband rajinikanth
