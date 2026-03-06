Dinamani
ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் டெக்ஸ்லா படத்தின் பூஜை தொடக்கம்!

இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு குறித்து...

News image
பூஜையுடன் டெக்ஸ்லா படக்குழுவினர்.- படம்: எக்ஸ் / கண்ணன் ரவி குரூப்ஸ்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 12:16 pm

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு இன்று (மார்ச் 6) முதல் தொடங்கியது.

இந்தப் படத்திற்கான பூஜை சென்னையில் நடைபெற்றது. இந்தப் பூஜையில் அனிருத், ஜெய், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, இயக்குநர் பாலா, சமுத்திரக்கனி உள்பட பல பிரபலங்கள் கலந்துகொண்டார்கள்.

கண்ணா ரவி தயாரிக்கும் இந்தப் படத்துக்கு டெஸ்லா எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்தப் படத்தில் ஜெய், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு நடிக்கவிருக்கிறார்கள்.

யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையில் உருவாகும் இந்தப் படத் தலைப்பு டீசர் சமீபத்தில் வெளியானது.

சினிமா பாரடைசோ, தி லாஸ்ட் ஷோ போன்ற படங்களின் பாணியில் சினிமா மீதான சிறுவன் ஒருவனின் ஈர்ப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டு வெளியாகியுள்ள இப்படத்தின் தலைப்பு டீசர் ரசிகர்களிடையே மிகுந்த வரவேற்பைப் பெற்றது.

YouTube video thumbnail

summary

The journey of Texla begins! aishwarya Rajinikanth new film update.

