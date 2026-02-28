தனுஷ் - 56 படப்பிடிப்பு எப்போது? மாரி செல்வராஜ் அறிவிப்பு!

இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் தான் இயக்கும் புதிய திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு குறித்து பேசியுள்ளார்.
இயக்குநர் மாரி செல்வராஜ் இறுதியாக இயக்கிய பைசன் திரைப்படம் விமர்சன ரீதியாகப் பாராட்டுகளைப் பெற்றதுடன் வணிக ரீதியாகவும் வெற்றிப்படமானது.
அடுத்ததாக, நடிகர் தனுஷின் 56-வது திரைப்படத்தை மாரி இயக்கவுள்ளார். இதற்கான அறிவிப்பும் அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியானது.
இந்த நிலையில், இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு வருகிற செப்டம்பர் மாதம் துவங்கும் என்றும் வரலாறும் அரசியலும் கலந்த திரைப்படமாக இது இருக்கும் என்றும் மாரி செல்வராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்தக் கூட்டணியில் உருவான கர்ணன் பெரிதாகக் கவனிக்கப்பட்டதால் தனுஷ் 56 படம் மீது எதிர்பார்ப்பு வலுத்துள்ளது.
இதற்கிடையே, இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்கவுள்ள தனுஷ் - 55 படப்பிடிப்பு நிறைவடைய உள்ளது.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிரெண்டிங்
புதிய திரைப்படத்தை இயக்கும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்!
ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் புதிய திரைப்படம்..! கம்பேக் அளிப்பாரா?
ரஜினி - 173 படப்பிடிப்பு எப்போது?
மை லார்ட் என்னை நிறைய யோசிக்க வைத்தது: மாரி செல்வராஜ்
வீடியோக்கள்
உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
தினமணி வீடியோ செய்தி...
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
தினமணி வீடியோ செய்தி...
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...