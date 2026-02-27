Dinamani
ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் புதிய திரைப்படம்..! கம்பேக் அளிப்பாரா?

இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் புதிய திரைப்படம் குறித்து...

News image
லால் சலாம் படப்பிடிப்பில் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த். - படம்: எக்ஸ் / ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்.
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 7:15 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கும் புதிய திரைப்படம் குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

இந்தப் படத்துக்கு யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார் என அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடிகர் ரஜினியின் மகளான ஐஸ்வர்யா 2012-ல் ’3’ என்ற படத்தின் மூலம் இயக்குநராக அறிமுகமானார்.

பின்னர் அவர் 2015-ல் இயக்கிய வை ராஜா வை படம் சுமாரான வரவேற்பைப் பெற்றது. நீண்ட காலத்துக்குப் பிறகு லால் சலாம் எனும் படத்தை 2024ல் வெளியிட்டார்.

இந்தப் படம் மிகவும் கடுமையான விமர்சனத்தைப் பெறவே, ஓடிடியிலும் வெளியாவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. பின்னர் ஜூன் 6ஆம் தேதி கடந்தாண்டு சன்நெக்ஸ்ட் ஓடிடியில் வெளியானது.

தற்போது, கண்ணா ரவி தயாரிப்பில் புதிய படத்தை இயக்குகிறார் என அதிகாரபூர்வ போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

பொங்கல் வெளியீடாக வந்து, வெற்றிப் படமாகன தலைவர் தம்பி தலைமையில் படத்தைத் தயாரித்த கண்ணா ரவியின் கேஆர்ஜி நிறுவனம்தான் இந்தப் படத்தையும் தயாரிக்கிறது.

இந்தத் தயாரிப்பில் 9ஆவது படமாக உருவாகும் இதப் படத்துக்கு யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைக்கிறார் என போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.

