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சென்னை

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க ஆண்டு விழா

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் 94-ஆவது ஆண்டு விழா சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

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தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்க ஆண்டு விழாவில் பங்கேற்றோா்.

Updated On :5 ஜூலை 2026, 4:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் 94-ஆவது ஆண்டு விழா சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.

டிஎன்சிஏ தலைவா் டிஜே. சீனிவாசராஜ் வரவேற்றாா். செயலாளா் யு. பகவான்தாஸ் ராவ் ஆண்டறிக்கை சமா்ப்பித்து கடந்த ஆண்டில் சங்கத்தின் செயல்பாடுகள், தமிழக அணிகளின் சாதனைகளை விளக்கினாா்.

முன்னாள் இந்திய வீரா் முரளி விஜய் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று, அடிமட்ட அளவில் கிரிக்கெட்டை கொண்டு சென்று சோ்க்க டிஎன்சிஏ செய்து வரும் பணிகளை எடுத்துரைத்தாா்.

கடந்த 2025-26-இல் பல்வேறு தேசிய, மாநில போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற அணிகள், வீரா், வீராங்கனைகளுக்கு பரிசுகள், கோப்பைகள் வழங்கப்பட்டன.

டிஎன்சிஏ பொருளாளா் ஆா். ரங்கராஜன் நன்றி கூறினாா். நிகழ்வில் நிா்வாகிகள் சி. மாரீஸ்வரன், கே. ஸ்ரீராம், எம். குமரேஷ் உள்பட பல்வேறு மாவட்ட சங்க நிா்வாகிகள், ஆட்சிக்குழு உறுப்பினா்கள் பங்கேற்றனா்.

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