‘வைகை நதி குறித்த ஆளுநரின் கவலை மிகவும் நியாயமானது. நீா்நிலைகள் மீதான அவரது அக்கறையை இது காட்டுகிறது’ என்று தமிழ்நாடு பாஜக தலைவா் நயினாா் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
மதுரை வைகை நதியைப் பாதுகாக்கவும், அதன் தூய்மையைப் பேணவும் ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் வெளியிட்டுள்ள கருத்துகள் வரவேற்கத்தக்கவை. வைகை ஆற்றின் தற்போதைய அவல நிலையைச் சுட்டிக்காட்டி, அதைச் சுத்தம் செய்ய யாரும் முன் வராவிட்டால் ஆளுநா் மாளிகை நேரடியாகக் களமிறங்கும் என்று அவா் குறிப்பிட்டிருப்பது, நீா்நிலைகள் மீதான அவரது அக்கறையைக் காட்டுகிறது. ஆளுநரின் இந்த மக்கள் நலன் சாா்ந்த கருத்தை பாஜக வரவேற்கிறது.
அதேவேளையில், ஆளுநரின் மக்கள் நல கருத்தை அரசியலாக்க முயற்சிக்கும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவா் மாணிக்கம் தாகூா், அமைச்சா் நிா்மல்குமாா் ஆகியோரின் விமா்சனங்கள் தேவையற்றவை. நதிப் பாதுகாப்பு பிரச்னைக்கு ஆக்கபூா்வமான ஒத்துழைப்பு தருவதை விடுத்து, ஆளுநரின் கருத்தை அதிகார வரம்பு மீறலாக சித்தரிப்பது ஏற்புடையதல்ல. காவிரி, தாமிரபரணி, பாலாறு உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆறுகள் போதிய பராமரிப்பின்றி தூா்வாரப்படாமல் உள்ளன. எனவே, மாநில அரசு உடனடியாக அனைத்து நதிகளையும் தூா்வார நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா் நயினாா் நாகேந்திரன்.
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