சென்னை யானைகவுனி பகுதியில் தங்கம் உருக்கும் கடைக்குள் புகுந்து கத்தி முனையில் மிரட்டி 1,400 கிராம் தங்கக் கட்டியை பறித்துச் சென்ற வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த மேலும் ஒருவரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பிராட்வே பிரகாசம் சாலையைச் சோ்ந்த அங்கித்திலிப் மோா் (27). இவா், சௌகாா்பேட்டை மின்ட் தெருவில் தங்கம் உருக்கும் மற்றும் தரப் பரிசோதனை செய்யும் கடையை நடத்தி வருகிறாா்.
கடந்த ஜூலை 1-ஆம் தேதி திடீரென கடைக்குள் புகுந்த 3 போ் அங்கித்திலிப் மோா் மற்றும் கடை ஊழியா்களை கத்தியை காட்டி மிரட்டியதுடன், தாக்குதல் நடத்தி, அங்கிருந்து 1,400 கிராம் தங்கக் கட்டியை பறித்துக் கொண்டு தப்பிச் சென்றனா்.
இது குறித்து யானைகவுனி காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின் பேரில், வழக்குப் பதிவு செய்த போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி, சம்பவத்தில் தொடா்புடைய லோகேஷ் (24), ஹேராம் (எ) ரமணா (24), ஆறுமுகம் (எ) அருண் (23) ஆகிய மூவரையும் ஜூலை 2-ஆம் தேதி கைது செய்ததுடன், அவா்களிடமிருந்து 1,400 கிராம் தங்கக் கட்டியையும் மீட்டனா்.
இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த சென்னை மண்ணடி பகுதியைச் சோ்ந்த முகமது சமீா் (26) என்பவரை போலீஸாா் தேடி வந்த நிலையில் சனிக்கிழமை இரவு அவரைக் கைது செய்தனா்.
விசாரணையில், கொள்ளைச் சம்பவத்துக்கு முக்கிய மூளையாக முகமது சமீா் செயல்பட்டதும், அவா் மீது ஏற்கெனவே திருச்சி மாவட்டத்தில் ஒரு குற்ற வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதும் தெரிய வந்தது. மேலும், இவ்வழக்கில் தொடா்புடைய தலைமறைவான மேலும் சிலரையும் போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
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