7 நாள்களில் 371 புகாா்கள்: சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை நடவடிக்கை

சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படை 7 நாள்களில் 371 புகாா்களுக்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.
கடந்த ஜூன் 9-ஆம் தேதி தொடங்கப்பட்ட சிங்கப்பெண் சிறப்பு அதிரடிப்படையின் தலைமை அதிகாரியாக ஐஜி கே.பவானீஸ்வரி உள்ளாா். மாநிலம் முழுவதும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் நிகழும் சாத்தியக் கூறுகள் இருக்கும் பகுதிகளாக கருதப்படும் 9,507 இடங்களை இந்த அதிரடிப் படையினா் கண்காணிப்பில் வைத்துள்ளனா்.
தமிழகத்தில் கடந்த ஜூலை 3 முதல் 9-ஆம் தேதி வரையிலான 7 நாள்களில் சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படையினா் 371 புகாா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனா். இந்த அதிரடிப் படையினா் அளித்த புகாா் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் 25 வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன.
இதேபோல காணாமல்போன 7 பெண்கள், 6 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு, அவா்களது குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளனா். மேலும் ஒரு குழந்தை திருமணம் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் பள்ளியைவிட்டு நின்ற 57 குழந்தைகள் மீட்கப்பட்டு, மீண்டும் பள்ளியில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளனா்.
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