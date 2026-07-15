ஜூலை 17 முதல் மகாலிங்கபுரம் ஐயப்பன் கோயிலில் ஆடி மாத சிறப்பு பூஜை

மகாலிங்கபுரம் ஸ்ரீ ஐயப்பன்-குருவாயூரப்பன் கோயிலில் 17-ஆம் தேதி முதல் ஆக.18-ஆம் தேதி வரை ஆடி மாத சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறவுள்ளன.
காலை 5 மணிக்கு மகா கணபதி ஹோமம், 5.30 மணிக்கு மாளிகைபுரத்தம்மனுக்கு சா்வாபிஷேகம் நடைபெறும். 7.30 மணி முதல் 9 மணி வரை ராமாயண பாராயணமும் நடைபெறவுள்ளது.
மாலை 5 மணிக்கு மாளிகைபுரத்தம்மனுக்கு சந்தன காப்பும், 6.30 மணிக்கு தீபாராதனை, 6.50 மணிக்கு விளக்கு பூஜை, இரவு 7 மணிக்கு பகவதி சேவையும் நடைபெறவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் தகவல்களுக்கு 95000 21858, 94442 30260 ஆகிய எண்களில் தொடா்பு கொள்ளலாம் என கோயில் மேலாளா் பி.கே.சுனில் குமாா் தெரிவித்தாா்.
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