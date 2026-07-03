வருஷாபிஷேகம் முதல் திருக்கல்யாணம் வரை! எந்த கோயிலில் என்ன விசேஷம்?

• திருநெல்வேலி மாவட்டம், சேரன்மகாதேவி வட்டம், அரிகேசவநல்லூர் அருள்மிகு ஸ்ரீ பெரிய நாயகி சமேத அருள்மிகு ஸ்ரீஅரியநாதசுவாமி திருக்கோயில் மூன்றாம் ஆண்டு வருஷாபிஷேக விழா ஜூலை 4-ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) காலை 7.30 மணி முதல் 11.30 மணிக்குள் நடைபெறும்.
• ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பார்த்திபனூர் மீனாட்சி அம்மை உடனாகிய சொக்கநாதப் பெருமான் திருக்கோயிலில், 51} ஆம் மாத திருவாசக முற்றோதுதல் விழா ஜூலை 5 -ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) காலை 8 மணி முதல் நடைபெறும்.
• கோவை மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம் வட்டம், பெள்ளாதி கிராமம், தேரம்பாளையத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சக்தி விநாயகர், ஸ்ரீ மாகாளியம்மன் திருக்கோயிலில் ஜூலை 5 காலை 9 மணிக்கு மேல் 10 மணிக்குள் திருக்குட நன்னீராட்டுப்பெருவிழா நடைபெறும்.
• ஈரோடு மாவட்டம், சத்தியமங்கலம், அக்ரஹாரம் ஸ்ரீ மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வர ஸ்வாமி திருக்கோயில் மகா கும்பாபிஷேகம் ஜூலை 5 ஆம் தேதி காலை 9 மணிக்கு மேல் 10 மணிக்குள் நடைபெறுகிறது.
• திருமயிலை அருள்மிகு அப்பர் சுவாமி திருக்கோயிலில் 175}ஆம் ஆண்டு குருபூஜை விழா ஜூலை 9}இல் நடைபெறுகின்றது. அன்று மாலை பெரிய ரிஷப வாகனத்தில் சுவாமி - அம்பாள் திருவீதிப் புறப்பாடு, எதிர்சேவையில் அருள்மிகு அப்பர் சுவாமிகள் புறப்பாடு நடைபெறும்.
• திருவள்ளூர் மாவட்டம், நரசிங்கபுரம் கிராமத்தில் குகத்திரு திருவேங்கடசுவாமிகள் பத்தாம் ஆண்டு குருபூஜை விழா ஜூலை 10}ஆம் தேதி நடைபெறும். இடம்: ஈசூர் தவத்திரு சச்சிதானந்த சுவாமிகள் திருமடம், கிடங்கத் தெரு, நரசிங்கபுரம். நேரம்: காலை 6 மணிமுதல்.
• தஞ்சாவூர் அரண்மனை தேவஸ்தானம், அருள்மிகு ராஜ கோபாலசாமி என்கிற அருள்மிகு சிவேந்திர சுவாமி திருக்கோயிலில் அருள்மிகு ஸ்ரீ பார்வதி சமேத ஸ்ரீ சிவேந்திரர் சுவாமிக்கு 21-ஆம் ஆண்டுத் திருக்கல்யாண உற்சவம் ஜூலை 10 }ஆம் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை 6 மணிக்கு மேல் நடைபெறும்.
• திருவாரூர் மாவட்டம், நன்னிலம் அருகில் முடிகொண்டான் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு சக்தி ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயில் மகாசம்ப்ரோக்ஷணம் ஜூலை 12}இல் நடைபெறும்.
• திருவாரூர் மாவட்டம், எண்கண் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் திருக்குடமுழுக்கு ஜூலை 9 (வியாழக்கிழமை) காலை 9 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள் நடைபெறுகிறது.
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