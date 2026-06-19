எந்த கோயிலில் என்ன விசேஷம்?

• சிதம்பரத்தில் தற்போது நடைபெற்றுவரும் ஆனித் திருமஞ்சன மஹோத்ஸவத்தில் ஜூன் 21-தேர் உற்சவம், ஜூன் 22 -அதிகாலை 3 மணிக்கு ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் ஸ்ரீ நடராஜர், அம்பாள் மகாபிஷேகத்தைத் தொடர்ந்து திருவாபரணஅலங்காரம், பஞ்ச மூர்த்தி வீதி உலாக் காட்சி, ஜூன் 23 - இரவு முத்துப் பல்லக்கு நடைபெறும்.
• திருவள்ளூர் மாவட்டம், சேக்காடு கிராமத்தில் உள்ள சோமநாதீசுவரர் திருக்கோயிலில் ஜூன் 21-ஆம் தேதி காலை 9.30 மணி முதல் அபிஷேகம், திருமுறைப் பாராயணம், அர்ச்சனை, பஞ்சபுராணம் போன்ற வைபவங்கள் நடைபெறுகின்றன.
• திருப்பூர் மாவட்டம், அவினாசி வட்டம், பட்டம்பாளையம் அருள்மிகு அய்யனாரப்பன் திருக்கோயில் திருக்குட நன்னீராட்டுப் பெருவிழா ஜூன் 21 காலை 9.35 மணிக்கு மேல் 10.45 மணிக்கு நடைபெற இருக்கிறது.
• சென்னை-127, மேடவாக்கம் சாலை, பொன்மார் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ தியாகவினோதபெருமாள் திருக்கோயிலில் ஜூன் 21-ஆம் தேதி, 12 திருக்கோயில்களின் எம்பெருமான்கள் சகலஅலங்காரத்துடன் கருடவாகனத்தில் ஒரேமேடையில் காட்சியளிக்கும் துவாதஜ (12) கருடசேவை நடைபெறுகிறது.
• ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணம் அருகில் தக்கோலம் அருள்மிகு மரகதவல்லி சமேத மாம்பழநாதர் கோயிலில் ஜூன் 21 மாங்கனித் திருவிழா மற்றும் மாணிக்கவாசகர் குரு பூஜை காலை 7 மணிமுதல் நடைபெறும்.
• ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி வட்டம், ஏ.தரைக்குடி அருள்மிகு ஸ்ரீ புஷ்பவனேஸ்வரி சமேத அருள்மிகு ஸ்ரீ தரணீஸ்வரர் கோயிலில் ஜூன் 21 காலை 8 மணி முதல் மாலை 3 மணி வரை திருவாசகம் முற்றோதல் நடைபெறுகிறது.
• திருப்பூர் மாவட்டம், வெள்ளக்கோவில் }கரூர் சாலை அம்மன் கோயில் வீதி அருள்மிகு ஸ்ரீ திருமலையம்மன் சுவாமி கோயிலின் மகா கும்பாபிஷேகம் ஜூன் 24 (புதன்கிழமை) காலை 6 மணி முதல் 7 மணிக்குள் நடைபெற உள்ளது.
• கோவை மாவட்டம், அன்னூர் வட்டம், பொகளூரில் அமைந்துள்ள பாலவிநாயகர், பாலமுருகன், கன்னிமார் கருப்பராய சுவாமி, வீரமாத்தியம்மன் திருக்கோயில் திருக்குட நன்னீராட்டுப் பெருவிழா ஜூன் 24 காலை 9.30 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள் நடைபெற உள்ளது.
• காஞ்சிபுரம், அப்பாராவ் தெருவில் உள்ள அருள்மிகு கற்பக விநாயகர் மற்றும் வள்ளி, தேவசேனா சமேத ஸ்ரீ கந்தப்பர் திருக்கோயிலில் புனருத்தாரண அஷ்டபந்தன மகாகும்பாபிஷேகம் ஜூன் 24-இல் காலை 11.30 மணிஅளவில் நடைபெறுகிறது.
• சிவகங்கை சமஸ்தானம் தேவஸ்தானம் திருப்பாச்சேத்தி மருநோக்கும் பூங்குழலி உடனாய திருநோக்கிய அழகியநாதர் திருக்கோயில் மகாகும்பாபிஷேகம் ஜூன் 24, காலை 6.50 மணிக்கு மேல் 7.25 மணிக்குள் நடைபெற உள்ளது.
• மதுராந்தகம் ஸ்ரீ ஏரிகாத்த ராமர் கோயில் பிரம்மோத்ஸவம் ஜூன் 24-இல் கொடியேற்றத்துடன் துவங்குகிறது. ஜூன் 26 } கருட சேவை, ஜூன் 28 } நாச்சியார் திருக்கோலம், ஜூலை 1} திருத்தேர், ஜூலை 3 - தீர்த்தவாரி, ஜூலை 7 } புஷ்ப பல்லக்கு.
• பொள்ளாச்சி - தாராபுரம் சாலையில் அனுப்பர் பாளையம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீமகாலட்சுமி கோயிலில் ஜூன் 25 காலை 7.30 மணிக்கு மேல் 9 மணிக்குள் மகா கும்பாபிஷேகம் நடைபெற உள்ளது.
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