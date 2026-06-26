எந்த கோயிலில் என்ன விசேஷம்? கும்பாபிஷேகம் முதல் ஜெயந்தி விழா வரை!

கோவை மாவட்டம், மேட்டுப்பாளையம் வட்டம், மருதூர் கிராமம், திம்மம்பாளையம் புதூர், செல்வ கணபதி திருக்கோயிலில் ஜூன் 26 (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 9.30 மணிக்கு மேல் 10.30 மணிக்குள் தெய்வத்தமிழ் திருக்குட நன்னீராட்டுப் பெருவிழா நடைபெறுகிறது.
* நாகை மாவட்டம், திருக்குவளை அருகில் சித்தாய்மூர் (திருச்சிற்றேமம்) அகிலாண்டேஸ்வரி அம்பாள் சமேத ஸ்வர்ண ஸ்தாபனேஸ்வர ஸ்வாமி, ரெங்கநாயகி சமேத ரெங்கநாதர் திருக்கோயில்களின் மகாகும்பாபிஷேகம், மகாசம்ப்ரோக்ஷணம் ஜூன் 26 (வெள்ளிக்கிழமை) காலை 7 மணிமுதல் 10.30}க்குள் நடைபெறுகிறது.
* சென்னை, மேற்கு சைதாப்பேட்டை, பார்சன் நகரில் ஓம் ஸ்ரீ மகாபெரியவா சத்சங்கம் டிரஸ்ட் ஏற்பாட்டில் ஆனி மாத அனுஷ மகோத்ஸவம் ஜூன் 27}ஆம் தேதி பூஜை, ஹோமங்கள் வைபவங்களுடன் காலை 8 மணிமுதல் நடைபெறுகிறது.
* திருவாரூர் மாவட்டம், குடவாசல் அருகில் தேதியூர் கிராமத்தில் உள்ளஅருள்மிகு மீனாட்சி அம்மன் சமேத சுந்தரேஸ்வரர் கோயிலில் 11}ஆவது வருட ஸம்வத்ஸரா அபிஷேகம் ஜூன் 27}இல் சிறப்புஅபிஷேகம், பூஜை, ஹோமங்கள் போன்ற வைபவங்களுடன் காலை 8 மணிமுதல் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது.
* தூத்துக்குடி மாவட்டம், விட்டலாபுரம் பாண்டுரங்க விட்டலேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் வருஷாபிஷேக விழா, பாண்டுரங்க விட்டலேஸ்வரர் திருக்கல்யாண உற்சவம் ஜூன் 27 , மாலை 5 மணிமுதல் நடைபெறுகிறது.
* தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் ஜூன் 28}ஆம் தேதி இரவு 6 } 8 மணிக்கு பெரியநாயகி அம்மன் சமேத பெருவுடையாருக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெறுகிறது.
* திருநெல்வேலி மாவட்டம், பொன்னாக்குடி உண்ணாமுலை அம்பாள் சமேத அருணாசலேஸ்வர சுவாமி கோயிலில் ஜூன் 28 அன்று உழவாரப்பணி நடைபெறுகிறது.
* திருநெல்வேலி அருள்மிகு சுவாமி நெல்லையப்பர் அருள்தரும் காந்திமதி அம்மன் திருக்கோயிலில் ஆனித் தேரோட்டம் ஜூன் 28, காலை 7 மணிக்கு மேல் 8 மணிக்குள் நடைபெற உள்ளது.
* தஞ்சாவூர், மேல அலங்கம், அருள்மிகு முருகன் ஆஸ்ரமத்தில் அருணகிரிநாதர் விழாவை முன்னிட்டு ஜூன் 29 காலை 9 மணியளவில் முருகனுக்கும், வள்ளி}தெய்வானை சமேத முருகப்பெருமானுக்கும், தட்சிணாமூர்த்திக்கும், குரு லிங்கமாய் விளங்கும் சித்தர் சுவாமிக்கும் திருப்புகழ் பாடி, அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெறுகின்றன.
* சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர் வட்டம், தெத்திகிரிப்பட்டி அகத்தியர் நகர் அருள்மிகு அபய ஆஞ்சநேயர் திருக்கோயிலில் அமைந்துள்ள சுகபிரம்ம மகரிஷி சந்நிதியில் ஜெயந்தி விழா ஜூலை 2}இல் சிறப்புஹோமம், அபிஷேகம், அலங்கார ஆராதனைகளுடன் காலை 10 மணிமுதல் தொடர்ந்து நடைபெறுகிறது.
* திருவந்திபுரம் - பண்ருட்டி பிரதான சாலையில் பில்லாலி தொட்டியில் உள்ள சுகப்பிரம்ம மஹரிஷி அருட்பீடத்தில் ஜூலை 2-ஆம் தேதி ஜெயந்தி விழா காலை 10.30 மணியளவில் சிறப்பு பூஜைகளுடன் நடைபெறுகிறது.
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